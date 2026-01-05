Venezuela tras la captura de Maduro: Estados Unidos no gobernará, pero impondrá condiciones, según analista

De acuerdo con Deare, Estados Unidos espera que cualquier nueva estructura de poder en Venezuela adopte decisiones claras en materia de seguridad, entre ellas:La salida de actores vinculados a <b>Irán</b>, <b>Hezbolá</b> y <b>Cuba</b>.El cese de la influencia de grupos extranjeros considerados hostiles.Una política alineada con los intereses de seguridad estadounidenses.El experto recalcó que estas condiciones <b>no constituyen un modelo de gobierno</b>, sino una forma de supervisión externa con capacidad de presión política y diplomática.