Colombia propone a Catar mediar para ‘desescalar el conflicto con Trump’

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, se reunió este lunes en Doha con el emir de Catar, Tamim bin Hamad Al Thani, a quien pidió que sea mediador para “desescalar el conflicto” que el mandatario tiene con su homólogo estadounidense, Donald Trump. “Le propongo mediar para desescalar el conflicto con Trump. Somos el gobierno más exitoso en la incautación de cocaína del mundo”, escribió Petro en X, donde publicó una foto del encuentro con el emir. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció el mes pasado la inclusión de Petro; su esposa, Verónica Alcocer; su hijo Nicolás Petro, y el ministro del Interior colombiano, Armando Benedetti, en la lista de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), conocida como ‘Lista Clinton’, por presuntos vínculos con el narcotráfico. Esto implica el bloqueo de sus activos en EE.UU. y la prohibición de transacciones con ellos.

Las tensiones entre Bogotá y Washington se agudizaron en septiembre, cuando Estados Unidos retiró a Colombia -considerado el mayor productor mundial de cocaína- de la lista de naciones que cooperan en la lucha contra el tráfico de drogas. También en septiembre, Estados Unidos revocó el visado al presidente colombiano tras su participación en una convocatoria propalestina en Nueva York, en el marco de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Por otra parte, durante la reunión de este lunes Petro y Al Thani dialogaron sobre la mediación que hace Catar en los diálogos de paz del Gobierno con el Clan del Golfo, la mayor banda criminal del país, y el presidente colombiano le manifestó que espera la ayuda de ese país para dar fin al conflicto con la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN). “Hablamos de mediación con el EGC (Ejército Gaitanista de Colombia, como se autodenomina el Clan del Golfo), y el ELN para lograr paz en el Caribe”, añadió el mandatario.