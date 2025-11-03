Colombia propone a Catar mediar para ‘desescalar el conflicto con Trump’

Las conversaciones entre el Gobierno y el Clan del Golfo se iniciaron formalmente en septiembre en Doha con un acuerdo que contempla una etapa inicial de 'construcción de confianza' y un plan piloto de sustitución de cultivos ilícitos en cinco municipios donde opera ese grupo.Esta es la cuarta vez que Petro se reúne con el emir tras haber conversado el pasado 23 de septiembre en Nueva York durante la Asamblea General de la ONU.Igualmente, el encuentro de hoy ocurrió casi nueve meses después de la primera visita oficial que Petro hizo a Catar, en la que pidió al emir mediar para la liberación del colombo-israelí Elkana Bohbot, quien fue secuestrado por el grupo islamista Hamás durante los ataques del 7 de octubre de 2023 en el festival de música de Reim y fue dejado en libertad el mes pasado.Por otra parte, en noviembre del año pasado Al Thani visitó Bogotá y acordó con Petro avanzar en las negociaciones para un acuerdo de asociación económica integral.