Cuba condena el terrorismo y tiende puentes de cooperación con Estados Unidos

La isla enfocada en el turismo reafirma su compromiso contra el terrorismo y abre la puerta a mayor cooperación regional.
Por
Emiliana Tuñón
  • 03/02/2026 11:21
El Gobierno de Cuba reafirmó su política de tolerancia cero frente al terrorismo y abrió la puerta a una mayor cooperación con EE.UU.

El Gobierno de Cuba, a través de su cancillería, emitió este 1 de febrero un comunicado en el que condena de manera categórica el terrorismo en todas sus formas y manifestaciones, en referencia a recientes ataques ocurridos a nivel internacional.

En el mensaje, La Habana reafirmó su compromiso de cooperar con Estados Unidos y otras naciones para fortalecer la seguridad regional e internacional, y subrayó que mantiene una política de tolerancia cero frente al financiamiento del terrorismo y el lavado de dinero.

“El país no alberga, no apoya, no financia ni permite organizaciones terroristas o extremistas”, señala el comunicado, en el que también se destaca el compromiso de Cuba con la prevención, detección y enfrentamiento de actividades financieras ilícitas, en consonancia con los estándares internacionales.

La cancillería cubana enfatizó además que en su territorio no existen bases militares ni de inteligencia extranjeras, y rechazó cualquier caracterización que vincule a la isla como una amenaza para la seguridad de Estados Unidos.

Asimismo, el Gobierno cubano propuso renovar la cooperación técnica con Washington en áreas como la lucha contra el terrorismo, la prevención del lavado de dinero, el combate al narcotráfico, la ciberseguridad, la trata de personas y los delitos financieros. En ese sentido, aseguró que continuará fortaleciendo su marco jurídico para respaldar estos esfuerzos.

El comunicado concluye señalando que tanto el pueblo cubano como el estadounidense se benefician del compromiso constructivo, la cooperación conforme a la ley y la coexistencia pacífica, y reafirma la disposición de Cuba a mantener un diálogo respetuoso y recíproco con el Gobierno de Estados Unidos, basado en el interés mutuo y el derecho internacional.

