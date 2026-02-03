Cuba condena el terrorismo y tiende puentes de cooperación con Estados Unidos

La cancillería cubana enfatizó además que en su territorio no existen bases militares ni de inteligencia extranjeras, y rechazó cualquier caracterización que vincule a la isla como una amenaza para la seguridad de Estados Unidos.Asimismo, el Gobierno cubano propuso renovar la cooperación técnica con Washington en áreas como la lucha contra el terrorismo, la prevención del lavado de dinero, el combate al narcotráfico, la ciberseguridad, la trata de personas y los delitos financieros. En ese sentido, aseguró que continuará fortaleciendo su marco jurídico para respaldar estos esfuerzos.El comunicado concluye señalando que tanto el pueblo cubano como el estadounidense se benefician del compromiso constructivo, la cooperación conforme a la ley y la coexistencia pacífica, y reafirma la disposición de Cuba a mantener un diálogo respetuoso y recíproco con el Gobierno de Estados Unidos, basado en el interés mutuo y el derecho internacional.