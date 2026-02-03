Cuba condena el terrorismo y tiende puentes de cooperación con Estados Unidos

El Gobierno de Cuba, a través de su cancillería, emitió este 1 de febrero un comunicado en el que condena de manera categórica el terrorismo en todas sus formas y manifestaciones, en referencia a recientes ataques ocurridos a nivel internacional.

En el mensaje, La Habana reafirmó su compromiso de cooperar con Estados Unidos y otras naciones para fortalecer la seguridad regional e internacional, y subrayó que mantiene una política de tolerancia cero frente al financiamiento del terrorismo y el lavado de dinero.

“El país no alberga, no apoya, no financia ni permite organizaciones terroristas o extremistas”, señala el comunicado, en el que también se destaca el compromiso de Cuba con la prevención, detección y enfrentamiento de actividades financieras ilícitas, en consonancia con los estándares internacionales.