Acuerdo entre Estados Unidos e India: qué cedió Nueva Delhi para lograr la rebaja arancelaria

El ministro de Comercio e Industria de la India, Piyush Goyal, llega a una conferencia de prensa tras el acuerdo comercial entre Estados Unidos y la India, en Nueva Delhi.
Por
Emiliana Tuñón
  • 03/02/2026 11:15
Tras meses de fricciones, Estados Unidos e India sellaron un acuerdo que redefine su cooperación en comercio y energía.

Estados Unidos e India anunciaron este lunes un nuevo acuerdo comercial que marca un punto de inflexión en su relación bilateral, luego de varios meses de tensiones económicas. El entendimiento fue confirmado por el presidente estadounidense, Donald Trump, tras una conversación telefónica con el primer ministro indio, Narendra Modi.

Como parte del pacto, Washington reducirá los aranceles aplicados a productos indios del 25 % al 18 %, una medida orientada a distender las relaciones comerciales entre ambas potencias. A cambio, Nueva Delhi asumió compromisos clave en el ámbito energético, entre ellos el cese de las compras de petróleo ruso y el aumento de sus importaciones de crudo procedente de Estados Unidos, con la posibilidad de incorporar también suministros desde Venezuela.

Trump señaló que este cambio contribuiría a disminuir los ingresos de Rusia en medio del conflicto en Ucrania. Además, aseguró que India avanzará en la reducción de barreras comerciales y aranceles sobre productos estadounidenses, que en algunos sectores podrían quedar en niveles mínimos o incluso ser eliminados.

El acuerdo también contempla importantes inversiones bilaterales, estimadas en cientos de miles de millones de dólares, especialmente en áreas estratégicas como energía, tecnología y agricultura.

Este entendimiento se produce después de que Estados Unidos impusiera aranceles elevados a bienes indios durante el último año, como parte de una estrategia para presionar a Nueva Delhi en negociaciones comerciales y energéticas, y representa uno de los avances más significativos recientes entre ambos países.

