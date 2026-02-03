Barco de carga encalla en María Chiquita, Colón

Unidades del Servicio Nacional Aeronaval (SENAN) mantienen seguimiento a un barco de carga encallado en la playa de María Chiquita, en la Costa Arriba de la provincia de Colón.

La operación se desarrolla en coordinación con la Autoridad Marítima de Panamá (AMP), entidad que realiza la inspección correspondiente en la zona para verificar las condiciones de la embarcación y descartar riesgos a la navegación o al entorno.

De acuerdo con la información disponible, el desembarque de la tripulación se efectuó de forma segura, sin que se reportaran personas lesionadas.

Las autoridades continúan con las evaluaciones necesarias como parte del procedimiento marítimo establecido para este tipo de incidentes.