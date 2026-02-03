Barco de carga encalla en María Chiquita, Colón

Unidades del <b><a href="/tag/-/meta/senan-servicio-nacional-aeronaval">Servicio Nacional Aeronaval (SENAN)</a></b> mantienen seguimiento a un barco de carga encallado en la playa de María Chiquita, en la Costa Arriba de la provincia de Colón.La operación se desarrolla en coordinación con la <b><a href="/tag/-/meta/amp-autoridad-maritima-de-panama">Autoridad Marítima de Panamá (AMP)</a></b>, entidad que realiza la inspección correspondiente en la zona para verificar las condiciones de la embarcación y descartar riesgos a la navegación o al entorno.De acuerdo con la información disponible, <b>el desembarque de la tripulación se efectuó de forma segura</b>, sin que se reportaran personas lesionadas.Las autoridades continúan con las evaluaciones necesarias como parte del procedimiento marítimo establecido para este tipo de incidentes.