Nacional

Barco de carga encalla en María Chiquita, Colón

Unidades aeronavales y de la AMP dan seguimiento a un barco de carga encallado en la playa de María Chiquita, Costa Arriba, provincia de Colón.
Por
Mileika Lasso
  • 03/02/2026 11:06
Autoridades panameñas inspeccionan un barco encallado en María Chiquita en Colón; la tripulación fue evacuada sin incidentes

Unidades del Servicio Nacional Aeronaval (SENAN) mantienen seguimiento a un barco de carga encallado en la playa de María Chiquita, en la Costa Arriba de la provincia de Colón.

La operación se desarrolla en coordinación con la Autoridad Marítima de Panamá (AMP), entidad que realiza la inspección correspondiente en la zona para verificar las condiciones de la embarcación y descartar riesgos a la navegación o al entorno.

De acuerdo con la información disponible, el desembarque de la tripulación se efectuó de forma segura, sin que se reportaran personas lesionadas.

Las autoridades continúan con las evaluaciones necesarias como parte del procedimiento marítimo establecido para este tipo de incidentes.

