¿Por qué la Comisión Europea calificó de obsoleto el AVE Madrid–Sevilla?

La infraestructura, inaugurada hace más de tres décadas, cuenta con múltiples puentes y túneles y enlaza importantes centros urbanos, además de servir como eje para otras conexiones ferroviarias de alta velocidad. Sin embargo, la Comisión Europea señaló que su antigüedad y limitaciones tecnológicas la colocaban en desventaja frente a líneas más modernas.

Según documentos oficiales de la Unión Europea , aunque la línea continúa operando a plena capacidad y cumple un papel estratégico en la conexión del suroeste de Europa, sus sistemas técnicos y de interoperabilidad no estaban alineados con los estándares más recientes del bloque comunitario. Esta situación llevó a Bruselas a aprobar una inversión de 111 millones de euros (131.2 millones de dólares al cambio de hoy) para actualizarla.

La Comisión Europea advirtió en 2023 que la línea de tren de alta velocidad (AVE) que conecta Madrid con Sevilla presentaba un rezago tecnológico frente a otras infraestructuras ferroviarias de España, motivo por el cual fue calificada como obsoleta y considerada prioritaria para su modernización.

¿Qué cubren los fondos y qué mejoras se esperan?

Se ha dado luz verde a un importante financiamiento para la modernización de la línea de tren de alta velocidad que conecta Madrid con Sevilla, una infraestructura considerada prioritaria para la red ferroviaria del sur de Europa. La Comisión Europea aprobó el 25 de junio de 2024 una subvención de 111.6 millones de euros provenientes del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER).

La inversión total prevista alcanza los 801.6 millones de euros (unos 948.1 millones de dólares), de los cuales alrededor de 110 millones serán aportados por la Unión Europea a través del Programa Operativo Plurirregional 2014-2020, mientras que el resto será cubierto con financiación nacional.

Las obras contemplan la modernización de más de 435 kilómetros de los 471 que componen la línea Madrid–Sevilla. Los trabajos se concentrarán en la mejora de la vía y de la infraestructura, incluyendo la sustitución de raíles y traviesas, el refuerzo de puentes y túneles, la estabilización de terraplenes y la actualización de los sistemas de drenaje.

Según la Comisión Europea, estas intervenciones tienen como objetivo elevar los niveles de seguridad y eficiencia del servicio ferroviario, además de hacerlo más sostenible. Bruselas considera que la modernización permitirá mejorar la conectividad entre el suroeste europeo y el resto del continente, al tiempo que contribuirá a la reducción de emisiones contaminantes mediante el traslado de pasajeros del transporte por carretera y aéreo hacia el tren.

La iniciativa cobra especial relevancia en un contexto de creciente debate sobre el estado de la infraestructura ferroviaria en España y la adecuada gestión de los fondos europeos destinados a su renovación, con la seguridad del sistema como uno de los principales puntos de atención.