¿Por qué la Comisión Europea calificó de obsoleto el AVE Madrid–Sevilla?

Se ha dado luz verde a un importante financiamiento para la modernización de la línea de tren de alta velocidad que conecta Madrid con Sevilla, una infraestructura considerada prioritaria para la red ferroviaria del sur de Europa. La Comisión Europea aprobó el 25 de junio de 2024 una subvención de 111.6 millones de euros provenientes del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER).La inversión total prevista alcanza los 801.6 millones de euros (unos 948.1 millones de dólares), de los cuales alrededor de 110 millones serán aportados por la Unión Europea a través del Programa Operativo Plurirregional 2014-2020, mientras que el resto será cubierto con financiación nacional.Las obras contemplan la modernización de más de 435 kilómetros de los 471 que componen la línea Madrid–Sevilla. Los trabajos se concentrarán en la mejora de la vía y de la infraestructura, incluyendo la sustitución de raíles y traviesas, el refuerzo de puentes y túneles, la estabilización de terraplenes y la actualización de los sistemas de drenaje.Según la Comisión Europea, estas intervenciones tienen como objetivo elevar los niveles de seguridad y eficiencia del servicio ferroviario, además de hacerlo más sostenible. Bruselas considera que la modernización permitirá mejorar la conectividad entre el suroeste europeo y el resto del continente, al tiempo que contribuirá a la reducción de emisiones contaminantes mediante el traslado de pasajeros del transporte por carretera y aéreo hacia el tren.La iniciativa cobra especial relevancia en un contexto de creciente debate sobre el estado de la infraestructura ferroviaria en España y la adecuada gestión de los fondos europeos destinados a su renovación, con la seguridad del sistema como uno de los principales puntos de atención.