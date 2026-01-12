Sheinbaum y Trump sostienen primera llamada tras crisis en Venezuela

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, sostuvo este lunes una llamada con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en un contexto de alta tensión regional tras las recientes acciones militares de Washington en Venezuela y las amenazas dirigidas hacia grupos criminales en territorio mexicano.

En el diálogo, que duró alrededor de 15 minutos, ambos mandatarios abordaron temas como seguridad, lucha contra el narcotráfico, comercio y cooperación bilateral, según fuentes oficiales mexicanas. Sheinbaum enfatizó la importancia de respetar la soberanía nacional de ambos países, una postura que ha mantenido desde antes de la conversación.

Sheinbaum reafirmó que cualquier acción militar estadounidense en suelo mexicano está descartada, pese a los comentarios previos de Trump sobre posibles ataques contra carteles de la droga. La líder mexicana subrayó que México busca cooperación en igualdad de condiciones, sin subordinación a intereses externos.

El gobierno mexicano también destacó avances en la reducción de homicidios y en la lucha contra el paso de fentanilo hacia Estados Unidos, y explicó que estos logros forman parte del esfuerzo conjunto para mejorar la seguridad regional.

La llamada se produjo tras días de fuertes declaraciones de Trump, que incluyeron amenazas de operaciones militares en países vecinos y la intervención estadounidense en Venezuela —que concluyó con la captura del expresidente Nicolás Maduro en territorio venezolano—, hechos que han generado preocupación en sus aliados regionales.

Aunque el tono de la conversación fue descrito como “cordial”, analistas señalan que persisten desafíos diplomáticos, especialmente en torno a la cooperación en seguridad y la respuesta conjunta ante grupos del narcotráfico transnacional. Ambos gobiernos acordaron mantener el diálogo abierto y continuar trabajando en mecanismos conjuntos en las próximas semanas.