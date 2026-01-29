  1. Inicio
  2. >  Panamá
  3. >  Información útil
Información útil

Tercer pago del Pase-U 2025 se realizará en nuevas regiones la próxima semana, informa Ifarhu

El Ifarhu confirma nuevas fechas y regiones para el tercer desembolso del Pase-U 2025
El Ifarhu confirma nuevas fechas y regiones para el tercer desembolso del Pase-U 2025 Cedida
Por
Emiliana Tuñón
  • 29/01/2026 11:14
Cuatro regiones del país recibirán la próxima semana el tercer desembolso del Pase-U 2025.

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (Ifarhu) confirmó que los pagos correspondientes al tercer desembolso del Pase-U 2025 continuarán la próxima semana en cuatro nuevos puntos del país, beneficiando a un total de 118,127 estudiantes.

La entidad informó que los pagos se efectuarán del lunes 2 al viernes 6 de febrero en las provincias de Veraguas y Colón, así como en el distrito de Soná y la comarca Guna Yala.

Ifarhu detalla requisitos para el cobro del tercer pago del Pase-U 2025

La entidad explicó que para hacer efectivo el cobro, los estudiantes deberán presentar cédula del beneficiario, cédula del representante legal y el boletín final con sello fresco. En los casos en que el estudiante no pueda asistir, se deberá presentar una carta de autorización, acompañada de copias de las cédulas del estudiante, del acudiente y de la persona autorizada.

El Ifarhu indicó que las fechas, centros y cronogramas de pago se encuentran disponibles en su sitio web oficial www.ifarhu.gob.pa.

Además, exhortó a la ciudadanía a mantenerse atenta a los canales oficiales del Ifarhu para conocer las próximas regiones educativas que serán atendidas dentro de este proceso.

VIDEOS
Lo Nuevo