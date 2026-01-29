Tercer pago del Pase-U 2025 se realizará en nuevas regiones la próxima semana, informa Ifarhu

El <b><a href="/tag/-/meta/ifarhu-instituto-para-la-formacion-y-aprovechamiento-de-recursos-humanos">Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (Ifarhu) </a></b>confirmó que los pagos correspondientes al tercer desembolso del Pase-U 2025 continuarán la próxima semana en cuatro nuevos puntos del país, beneficiando a un total de 118,127 estudiantes.La entidad informó que los pagos se efectuarán <b>del lunes 2 al viernes 6 de febrero</b> en las provincias de <b>Veraguas</b> y <b>Colón</b>, así como en el distrito de <b>Soná</b> y la <b>comarca Guna Yala</b>.