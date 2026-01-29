Tercer pago del Pase-U 2025 se realizará en nuevas regiones la próxima semana, informa Ifarhu

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (Ifarhu) confirmó que los pagos correspondientes al tercer desembolso del Pase-U 2025 continuarán la próxima semana en cuatro nuevos puntos del país, beneficiando a un total de 118,127 estudiantes. La entidad informó que los pagos se efectuarán del lunes 2 al viernes 6 de febrero en las provincias de Veraguas y Colón, así como en el distrito de Soná y la comarca Guna Yala.

Ifarhu detalla requisitos para el cobro del tercer pago del Pase-U 2025