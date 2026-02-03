¿Sentenciado por De Zerbi? Michael Murillo fuera de la convocatoria del Marsella ante el Rennes

Divorcio total entre Roberto De Zerbi y Michael Murillo. El técnico italiano cumplió al pie de la letra el castigo impuesto al panameño tras dejarlo fuera de la convocatoria ante el Rennes por los octavos de final de la Copa de Francia, el único título al que el equipo tiene serias opciones de coronarse campeón.

De Zerbi, entrenador que es conocido por sus especiales maneras de lidiar con un vestuario, decidió no convocar al panameño y relegarlo a un segundo plano, incluso enviándolo a entrenar con el equipo segundo equipo del Olympique Marsella. El italiano, lejos de buscar una solución, habría invitado al panameño a buscar un nuevo club en los días que quedan del mercado de fichajes.

Esta decisión sorprendió a todo un país, tomando en cuenta el profesionalismo con el que siempre se le ha caracterizado al panameño. De hecho, sorprende más todavía porque se había ganado el cariño de toda la afición del Marsella, así como también de los altos mandos del equipo francés.

“Es mi decisión. Murillo es una gran persona cae muy bien, incluso ha venido a mi casa a comer. Pero si no tiene hambre, no juega”, fueron las contundentes palabras del entrenador al referirse sobre la situación del panameño.

Esta situación ha escalado en gran magnitud en Francia y no se han hecho esperar el pronunciamiento de algunos periodistas que siguen de cerca al equipo francés.

Uno de ellos fue el periodista Pierre Ménés en su podcast de YouTube, quien se mostró disconforme y con muchas dudas sobre la gestión que tiene el Marsella con sus jugadores.

“No entiendo cómo se puede señalar a un culpable así y echar a un tipo que era tu navaja suiza defensiva, a veces por la izquierda, a veces por la derecha, lateral izquierdo o lateral derecho. Me parece una falta de respeto asombrosa, por no decir escandalosa”, expuso el periodista.

No es ninguna coincidencia que esto ocurra en el vestuario del Marsella, el cual en los últimos meses ha estado envuelto en muchas polémicas. El más reciente fue cuando De Zerbi expulsó del equipo a Adrien Rabiot y Jonathan Rowe tras un enfrentamiento físico después del partido contra el Rennes.

Tras este hecho, ambos jugadores fueron apartados del primer equipo y a los pocos días, Rabiot arribó al Milan, mientras que el internacional sub-21 inglés fichó por el Bologna.

Instantes luego de que De Zerbi se refiriera a Murillo como un jugador al que le faltara hambre, el panameño rompió su silencio a través de las redes sociales y publicó el mensaje “cuando no hay salida, queda quién eres”.

La Federación Panameña de Fútbol (Fepafut) también colgó un mensaje en redes sociales en apoyo al seleccionado nacional, ya que como todos conocen, es un profesional en todos los sentidos de la palabra. “No estas solo, contigo Amir”.

La gran interrogante en estos momentos será si Murillo tendrá cabida en el Marsella en el futuro o si De Zerbi mantiene su postura y no contará con el panameño, obligándolo a salir por la puerta de atrás del equipo.

Si finalmente decide salir del equipo, son pocas las opciones en Europa que le quedan a Murillo en la recta final del mercado de fichajes. Serbia, Austria y Grecia aún mantienen la ventana abierta para firmar nuevos jugadores.