Expectativas económicas para el país siguen en zona de cautela

Las expectativas sobre la evolución de la economía panameña en el corto plazo continúan marcadas por la cautela, pese a una mejora moderada registrada a inicios de 2026, según el más reciente Índice de Confianza del Consumidor Panameño (ICCP).

El indicador que mide la percepción sobre la situación económica general del país para los próximos 12 meses se ubicó en 84 puntos en enero de 2026, lo que representa un incremento de 13 puntos frente a la medición de septiembre de 2025. Aun con este avance, el nivel alcanzado no logra consolidar un escenario de confianza y se mantiene en zona de desconfianza.

Los resultados fueron presentados por la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (CCIAP), en alianza con The Marketing Group, como parte de la Encuesta Nacional del ICCP. El índice general se situó en 92 puntos, también con un aumento de 13 puntos respecto a septiembre de 2025, cuando se ubicó en 79 puntos, aunque sin abandonar el terreno de la desconfianza.

María Alejandra Cuéllar, CEO y Gerente General de The Marketing Group, explicó que la mejora observada no implica un cambio pleno en el ánimo de los consumidores. “La medición más reciente del Índice de Confianza del Consumidor muestra avances en varios de sus componentes, aunque el indicador general se mantiene en niveles de desconfianza, reflejando una evaluación cautelosa por parte de los consumidores sobre la evolución de la economía”, señaló.

Otros componentes del índice ayudan a contextualizar esta percepción prudente sobre el país. La probabilidad de ahorrar dinero durante los próximos 12 meses alcanzó 87 puntos, tras subir 14 puntos frente a septiembre de 2025, mientras que la situación económica de los hogares se ubicó en 96 puntos, también con un incremento de 14 puntos, ambos aún fuera de la zona de confianza.

El contraste más marcado se observa en el mercado laboral. El indicador relacionado con el desempleo alcanzó 101 puntos, luego de aumentar 13 puntos, ubicándose en zona de confianza. En este componente, un 31 % de los encuestados considera muy probable conseguir empleo y un 23 % bastante probable, aunque persisten percepciones negativas: un 19 % estima que es poco probable obtener trabajo y un 24 % considera que no logrará encontrar empleo, mientras que un 3 % no expresó una opinión definida.

En perspectiva, el ICCP muestra un comportamiento mixto. Aunque algunos indicadores, como el desempleo, registran una percepción más favorable, las expectativas sobre la economía del país en los próximos 12 meses siguen dominadas por la prudencia. Este resultado sugiere que los consumidores reconocen señales de mejora, pero aún no perciben condiciones suficientes para consolidar una visión optimista sobre el desempeño económico nacional.