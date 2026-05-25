Romeo Santos y Prince Royce cantarán juntos en Panamá: revelan fecha y lugar del esperado concierto

Los fanáticos de la bachata en Panamá ya tienen una cita marcada en el calendario.

Los artistas Romeo Santos y Prince Royce llegarán al país con su esperada gira “Mejor Tarde Que Nunca Tour 2026”, en un espectáculo que promete reunir a miles de seguidores y convertirse en uno de los conciertos más esperados del año.

La productora ShowPro Panamá confirmó que el concierto se realizará el próximo 28 de agosto de 2026 en el Estadio Rommel Fernández, escenario que recibirá a dos de las figuras más influyentes de la bachata contemporánea.

La presentación marcará uno de los encuentros musicales más importantes del género en Panamá durante este año.

La gira “Mejor Tarde Que Nunca” surge luego del lanzamiento del proyecto musical conjunto de ambos artistas “Dardos”, una colaboración que generó gran expectativa entre sus seguidores y que posteriormente dio paso a una serie de conciertos internacionales.

El tour ya ha incluido presentaciones en distintas ciudades y continúa ampliando fechas en América y Europa.

El anuncio ha provocado una fuerte reacción en redes sociales entre seguidores panameños, quienes desde hace meses esperaban la confirmación oficial de una fecha en el país.

Tanto Romeo Santos como Prince Royce cuentan con una amplia trayectoria dentro de la música latina y acumulan éxitos que han dominado listas internacionales y escenarios alrededor del mundo.

Ahora la cuenta regresiva comenzó para los amantes de la bachata, quienes esperan cantar temas que han marcado generaciones.