Las 5 claves de Panamá y el mundo | 17 de abril

La agenda informativa de Panamá y el mundo arranca este viernes 17 de abril con temas relevantes en el ámbito político, económico y social.

-El Partido Revolucionario Democrático (PRD) solicitó al Parlamento Centroamericano (Parlacen) incluir en la agenda de su Asamblea Plenaria, prevista en Guatemala, la juramentación del expresidente Laurentino Cortizo y del exvicepresidente José Gabriel Carrizo como diputados del organismo regional.

-La Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco) reportó 168 quejas por presuntas irregularidades en publicidad comercial durante los primeros meses de 2026, según datos de la Unidad de Veracidad de la Publicidad.

-La Caja de Seguro Social (CSS) informó que realizó la acreditación del pago del bono permanente a jubilados y pensionados que estaban en planilla al momento de la promulgación de la ley, el 14 de junio de 2024.

-El Gobierno nacional oficializó el Decreto Ejecutivo No. 10 del 16 de abril de 2026, que establece un nuevo marco para el servicio de transporte terrestre público selectivo de lujo solicitado mediante plataformas tecnológicas.

-El Gobierno de Estados Unidos, bajo la administración del presidente Donald Trump, anunció una ampliación de su política de restricción de visados, como parte de una estrategia orientada a reforzar la seguridad en el hemisferio occidental frente a la influencia de potencias adversarias.