Las 5 claves de Panamá y el mundo | 17 de abril

La agenda informativa de Panamá y el mundo arranca este viernes 17 de abril con temas relevantes en el ámbito político, económico y social.<b>-El Partido Revolucionario Democrático (PRD) solicitó al Parlamento Centroamericano (Parlacen)</b> incluir en la agenda de su Asamblea Plenaria, prevista en Guatemala, la juramentación del expresidente Laurentino Cortizo y del exvicepresidente José Gabriel Carrizo como diputados del organismo regional.<b>-La Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco) </b>reportó 168 quejas por presuntas irregularidades en publicidad comercial durante los primeros meses de 2026, según datos de la Unidad de Veracidad de la Publicidad.<b>-La Caja de Seguro Social (CSS)</b> informó que realizó la acreditación del pago del bono permanente a jubilados y pensionados que estaban en planilla al momento de la promulgación de la ley, el 14 de junio de 2024.<b>-El Gobierno nacional oficializó el Decreto Ejecutivo</b> No. 10 del 16 de abril de 2026, que establece un nuevo marco para el servicio de transporte terrestre público selectivo de lujo solicitado mediante plataformas tecnológicas.<b>-El Gobierno de Estados Unidos, bajo la administración del presidente Donald Trump, </b>anunció una ampliación de su política de restricción de visados, como parte de una estrategia orientada a reforzar la seguridad en el hemisferio occidental frente a la influencia de potencias adversarias.