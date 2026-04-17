OMI examina seguridad en el Estrecho de Ormuz tras anuncio de reapertura

La Organización Marítima Internacional (OMI) inició un proceso de verificación sobre el reciente anuncio de reapertura del Estrecho de Ormuz, una de las rutas marítimas más estratégicas del mundo para el comercio global.

El secretario general del organismo, el panameño Arsenio Domínguez, informó a través de su cuenta oficial en X que se revisa si la medida cumple con los principios de libertad de navegación para todos los buques mercantes, así como con las condiciones de seguridad en el tránsito.

“We are currently verifying the recent announcement related to the reopening of the Strait of Hormuz, in terms of its compliance with freedom of navigation for all merchant vessels and secure passage using the IMO established traffic separation scheme”.

La OMI también evalúa el uso del esquema de separación de tráfico marítimo, un mecanismo diseñado para ordenar la circulación de embarcaciones y reducir riesgos en zonas de alta densidad.

El Estrecho de Ormuz constituye un punto clave para el transporte de hidrocarburos y mercancías entre Asia, Europa y otras regiones, por lo que cualquier cambio en su operatividad tiene impacto directo en el comercio internacional.

La verificación en curso busca garantizar que la reapertura del paso se ajuste a las normas internacionales vigentes, con énfasis en la seguridad marítima y la libre circulación de los buques.