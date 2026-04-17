Acodeco reporta aumento de quejas por publicidad engañosa

En materia de fiscalización, la entidad informó que durante este período se suspendieron 174 pautas publicitarias por incumplir las normas vigentes. De estas, 125 correspondían a publicidad en establecimientos comerciales y 49 a anuncios difundidos en internet.La Acodeco reiteró que toda publicidad debe ser clara, veraz y comprobable, evitando mensajes que puedan inducir a error o confusión en los consumidores. Asimismo, hizo un llamado a la ciudadanía a denunciar cualquier irregularidad, con el objetivo de promover relaciones de consumo más transparentes en el mercado.