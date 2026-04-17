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Acodeco reporta aumento de quejas por publicidad engañosa

La Acodeco recibe 168 quejas y suspende 174 anuncios irregulares
La Acodeco recibe 168 quejas y suspende 174 anuncios irregulares Cedida
Por
Emiliana Tuñón
  • 17/04/2026 12:41
Un total de 168 denuncias por publicidad engañosa recibió la Acodeco en los primeros meses de 2026.

La Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco) reportó un total de 168 quejas por presunta publicidad engañosa durante el primer trimestre de 2026, según datos recopilados por la Unidad de Veracidad de la Publicidad a nivel nacional.

El informe revela que los almacenes por departamentos encabezan la lista de actividades con mayor número de denuncias, con 40 casos, seguidos por los comercios de ropa y calzado (21) y las zapaterías (14). También destacan las quejas relacionadas con la venta de autos usados (11), agencias de autos (9) y tiendas de celulares (9).

Otros sectores señalados incluyen supermercados (8), establecimientos vinculados a animales (7), franquicias (6), así como restaurantes, telefonía y minisúper, con 5 casos cada uno.

En menor proporción figuran farmacias (4), comercios de electrodomésticos (3), joyerías (3), ventas por internet (3), bancos (2), mueblerías (2) y cines (2), además de otras actividades con registros aislados.

Acodeco suspende 174 anuncios por incumplir normas publicitarias

En materia de fiscalización, la entidad informó que durante este período se suspendieron 174 pautas publicitarias por incumplir las normas vigentes.

De estas, 125 correspondían a publicidad en establecimientos comerciales y 49 a anuncios difundidos en internet.

La Acodeco reiteró que toda publicidad debe ser clara, veraz y comprobable, evitando mensajes que puedan inducir a error o confusión en los consumidores.

Asimismo, hizo un llamado a la ciudadanía a denunciar cualquier irregularidad, con el objetivo de promover relaciones de consumo más transparentes en el mercado.

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