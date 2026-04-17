Acodeco reporta aumento de quejas por publicidad engañosa

La Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco) reportó un total de 168 quejas por presunta publicidad engañosa durante el primer trimestre de 2026, según datos recopilados por la Unidad de Veracidad de la Publicidad a nivel nacional.

El informe revela que los almacenes por departamentos encabezan la lista de actividades con mayor número de denuncias, con 40 casos, seguidos por los comercios de ropa y calzado (21) y las zapaterías (14). También destacan las quejas relacionadas con la venta de autos usados (11), agencias de autos (9) y tiendas de celulares (9).

Otros sectores señalados incluyen supermercados (8), establecimientos vinculados a animales (7), franquicias (6), así como restaurantes, telefonía y minisúper, con 5 casos cada uno.

En menor proporción figuran farmacias (4), comercios de electrodomésticos (3), joyerías (3), ventas por internet (3), bancos (2), mueblerías (2) y cines (2), además de otras actividades con registros aislados.