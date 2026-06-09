Pirámide de Lotería de Panamá | sorteo de este 10 de junio de 2026, según la IA

Este 10 de junio de 2026 se celebrará el sorteo miercolito en donde los panameños tienen la oportunidad de ganar mucho chen chen.

Te compartimos los números de la pirámide de la suerte, calculados en función del sorteo de la Lotería Nacional de Beneficencia de este 7 de junio:

- 9

- 6

- 2

Estas son las combinaciones ganadoras para este sorteo dominical:

96, 69, 92, 29, 62 y 26.

Aquí te compartimos los números ganadores del sorteo miercolito del 7 de junio:

Primer Premio: 6720

Letras: BDAC

Serie: 5

Folio: 13

Segundo Premio: 6582

Tercer Premio: 9909