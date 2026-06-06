Pirámide de Lotería de Panamá | sorteo de este 7 de junio de 2026, según la IA

Este 7 de junio de 2026 se celebrará el sorteo dominical en donde los panameños tienen la oportunidad de ganar mucho chen chen.<b>Te compartimos los números de la pirámide de la suerte, calculados en función del sorteo de la Lotería Nacional de Beneficencia de este 3 de junio:</b><b>- 0</b><b>- 5</b><b>- 7</b> <b>Estas son las combinaciones ganadoras para este sorteo dominical:</b>05, 07, 50, 57, 70 y 75. <b>Aquí te compartimos los números ganadores del sorteo miercolito del 3 de junio:</b>Primer Premio: 5770 Letras: ACDCSerie: 1 Folio: 11 Segundo Premio: 8500 Tercer Premio: 4006