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Pirámide de Lotería de Panamá | sorteo de este 7 de junio de 2026, según la IA

Pirámide de Lotería de Panamá | sorteo de este 7 de junio de 2026, según la IA
Generada con IA
Por
Laura Chang
  • 06/06/2026 11:27
Te compartimos los números de la pirámide de la suerte, calculados en función del sorteo de este miércoles 3 de junio de 2026.

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Este 7 de junio de 2026 se celebrará el sorteo dominical en donde los panameños tienen la oportunidad de ganar mucho chen chen.

Te compartimos los números de la pirámide de la suerte, calculados en función del sorteo de la Lotería Nacional de Beneficencia de este 3 de junio:

- 0

- 5

- 7

Estas son las combinaciones ganadoras para este sorteo dominical:

05, 07, 50, 57, 70 y 75.

Aquí te compartimos los números ganadores del sorteo miercolito del 3 de junio:

Primer Premio: 5770

Letras: ACDC

Serie: 1

Folio: 11

Segundo Premio: 8500

Tercer Premio: 4006

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