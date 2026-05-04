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‘He luchado por volver’: lo que dice la carta de ‘El Chapo Guzmán’

“El Chapo” Guzmán solicita su extradición a México desde prisión en EE.UU.
“El Chapo” Guzmán solicita su extradición a México desde prisión en EE.UU. Archivo | AFP
Por
Emiliana Tuñón
  • 04/05/2026 14:40
Desde una prisión de máxima seguridad, Joaquín Guzmán pidió ser trasladado a México, alegando la necesidad de un trato justo en su proceso legal.

Joaquín Guzmán, conocido como “El Chapo” y exlíder del Cártel de Sinaloa, envió una carta a la Corte del Distrito Este de Nueva York en la que solicita su extradición a México, tras haber sido condenado en Estados Unidos.

En la carta, Guzmán expone su interés en ser trasladado a su país de origen y asegura que ha intentado comunicarse en varias ocasiones con las autoridades judiciales para conocer el estado de su proceso de apelación, insistiendo en que busca un trato justo conforme a la ley.

Actualmente, el exnarcotraficante cumple una sentencia de cadena perpetua más 30 años de prisión, luego de un juicio de tres meses en el que fue declarado culpable de 10 cargos relacionados con narcotráfico, uso de armas y conspiración para el lavado de activos.

Tras su condena, fue recluido en la prisión de máxima seguridad ADX Florence, en Estados Unidos, donde también permanece detenido Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública de México.

Los argumentos de “El Chapo” para solicitar su traslado a México

En la carta enviada a la corte de Brooklyn, Joaquín Guzmán expone una serie de argumentos para sustentar su solicitud de extradición a México. El exlíder del Cártel de Sinaloa asegura que ha estado “luchando” por regresar a su país y que ha remitido comunicaciones previas relacionadas con su proceso de apelación, con el fin de conocer avances y obtener un trato equitativo ante la ley.

En el documento, también hace referencia a presuntas irregularidades durante su juicio, al señalar que algunos señalamientos en su contra no habrían sido debidamente probados. En ese sentido, plantea que se han vulnerado sus derechos y solicita a la corte considerar su traslado como una forma de garantizar justicia.

Asimismo, indica que su equipo legal ha promovido acciones para la realización de un nuevo juicio y menciona la posibilidad de que autoridades de Estados Unidos y México colaboren para facilitar su extradición. Guzmán concluye su petición reiterando que su intención es lograr un proceso justo.

Carta de “El Chapo” expone reclamos de justicia y traslado
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