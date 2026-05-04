‘He luchado por volver’: lo que dice la carta de ‘El Chapo Guzmán’

Joaquín Guzmán, conocido como “El Chapo” y exlíder del Cártel de Sinaloa, envió una carta a la Corte del Distrito Este de Nueva York en la que solicita su extradición a México, tras haber sido condenado en Estados Unidos.

En la carta, Guzmán expone su interés en ser trasladado a su país de origen y asegura que ha intentado comunicarse en varias ocasiones con las autoridades judiciales para conocer el estado de su proceso de apelación, insistiendo en que busca un trato justo conforme a la ley.

Actualmente, el exnarcotraficante cumple una sentencia de cadena perpetua más 30 años de prisión, luego de un juicio de tres meses en el que fue declarado culpable de 10 cargos relacionados con narcotráfico, uso de armas y conspiración para el lavado de activos.

Tras su condena, fue recluido en la prisión de máxima seguridad ADX Florence, en Estados Unidos, donde también permanece detenido Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública de México.