Escándalo en la LPF: José Calderón se pronuncia y advierte acciones legales

El portero de Sporting San Miguelito, José Calderón, se pronunció oficialmente en medio del escándalo que sacude al fútbol panameño, rechazando de forma categórica cualquier vínculo con presuntos amaños de partidos tras la polémica jugada registrada en el encuentro ante Alianza FC.

En un comunicado, el guardameta reconoció su responsabilidad en la acción que derivó en un autogol al minuto 89, pero sostuvo que se trató de un hecho estrictamente deportivo.

“Se produjo una jugada desafortunada que derivó en un autogol (...) asumo plenamente la responsabilidad por un error estrictamente deportivo y de carácter involuntario”, expresó.

Calderón también ofreció disculpas a sus compañeros, cuerpo técnico y aficionados, en un contexto marcado por la frustración tras el resultado.

Niega amaños y advierte acciones legales

El experimentado arquero, con más de 20 años de trayectoria profesional, rechazó los señalamientos que surgieron tras el partido, especialmente luego de las acusaciones públicas del delantero Gustavo Herrera.

“Rechazo de manera categórica cualquier intento de vincular esta jugada con conductas contrarias a la integridad del deporte”, afirmó.

Asimismo, dejó claro que está dispuesto a colaborar con cualquier investigación que se lleve a cabo, al tiempo que advirtió que podría emprender acciones legales contra quienes difundan acusaciones falsas que afecten su reputación.

“Me reservo el derecho de ejercer las acciones legales correspondientes frente a afirmaciones infundadas”, agregó.

Escándalo que escala

El caso se originó tras el partido entre Sporting San Miguelito y Alianza FC, que terminó 3-2, y que quedó bajo sospecha por una jugada considerada inusual en los minutos finales.

La polémica se intensificó luego de que Gustavo Herrera abandonara el campo sin ser sustituido y publicara acusaciones directas en redes sociales contra su propio compañero.

Posteriormente, el Sporting San Miguelito presentó denuncias formales, elevando la presión sobre las autoridades del fútbol panameño.

Con el torneo Clausura 2026 en su fase decisiva, el proceso abierto y las distintas versiones colocan el foco en una investigación que podría marcar un precedente en la lucha contra la manipulación de partidos en Panamá.

El desenlace será determinante no solo para esclarecer los hechos, sino también para recuperar la confianza en la competencia y en sus protagonistas.