NASA llega a Panamá con avión científico para estudiar la biodiversidad

Panamá se convierte esta semana en un punto clave para la investigación científica internacional con la llegada de una misión de la NASA, que estudiará la biodiversidad tropical del país mediante tecnología de última generación.

La Embajada de Estados Unidos en Panamá anunció el arribo de la aeronave de investigación Gulfstream C-20A junto a un equipo de científicos. Este grupo forma parte de la campaña AVUELO (Experimento Unificado de Validación Aerotransportada: Tierra a Océano), que se desarrollará hasta el próximo 9 de mayo.

La misión, realizada en conjunto con el Instituto Smithsonian de Investigaciones Tropicales (STRI), utiliza un “laboratorio volador” equipado con radar avanzado. Este equipo es capaz de recolectar datos detallados sobre diversos ecosistemas, desde los doseles forestales hasta los humedales costeros. El objetivo principal es profundizar en el conocimiento de la biodiversidad panameña —una de las más ricas del mundo— y aportar información estratégica para la lucha contra el cambio climático.

El embajador de Estados Unidos en Panamá, Kevin Marino Cabrera, destacó el alcance de la iniciativa y su impacto en la formación de nuevas generaciones.

“La NASA representa lo mejor del ingenio y la excelencia estadounidense. Al traer esta misión de clase mundial a Panamá, inspiramos a la próxima generación a soñar en grande, seguir carreras STEM y contribuir a descubrimientos que darán forma a nuestro futuro”, señaló.

Durante su estadía, los científicos desarrollarán estudios que combinan mediciones de campo en tierra y observaciones aerotransportadas, lo que permitirá generar una visión más integral de los ecosistemas tropicales.

Además del componente científico, la visita tiene un fuerte enfoque educativo. Estudiantes, docentes e investigadores panameños tendrán la oportunidad de interactuar directamente con el equipo de la NASA a través de recorridos por la aeronave, conferencias universitarias y encuentros técnicos.

Estas actividades buscan incentivar el interés en áreas STEM (ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas), así como fortalecer las capacidades locales en investigación e innovación.

La misión AVUELO también refuerza el papel de Panamá como un laboratorio natural estratégico para estudios ambientales a nivel global, debido a su ubicación geográfica y diversidad de ecosistemas.

Según destacó la Embajada estadounidense, esta iniciativa forma parte de la agenda de cooperación bilateral orientada al desarrollo científico y tecnológico, así como al fortalecimiento de la fuerza laboral en áreas clave para el futuro.

La visita se enmarca además en la iniciativa “Freedom 250”, que conmemora los 250 años de independencia de Estados Unidos, y que busca destacar la innovación y colaboración internacional.

Con esta misión, Panamá no solo se posiciona como un centro de investigación ambiental, sino también como un puente para el intercambio científico y educativo entre ambos países.