Rosalía se transforma en ‘sacerdote’ y un confesionario en vivo enciende las redes

La cantante española Rosalía volvió a sacudir la conversación digital tras protagonizar uno de los momentos más comentados de su reciente concierto en Madrid: un confesionario en vivo donde asumió el papel de una especie de “sacerdote” frente a miles de asistentes.

El acto, que mezcló performance, teatralidad y provocación, paralizó el espectáculo durante varios minutos cuando Esty Quesada, conocida como SoyunaPringada irrumpió en el confesionario del Lux Tour de Rosalía en Madrid y “confesarse” en pleno show, desatando una escena inédita que ya muchos califican como histórica dentro de la gira.

Un show que cruzó la línea para muchos

La propuesta artística de Rosalía no tardó en dividir opiniones. Mientras algunos asistentes aplaudieron la creatividad y el atrevimiento escénico, otros lo consideraron una falta de respeto, especialmente por el uso de elementos religiosos en un contexto de entretenimiento.

En redes sociales, la conversación explotó casi de inmediato, con comentarios que reflejan indignación, sarcasmo y rechazo.

Los comentarios que incendiaron el debate

Las críticas no se hicieron esperar y muchos usuarios expresaron su molestia de forma directa:

- “¿Qué gracia tiene esto? Madre mía”

- “Es una vergüenza que usen de tal manera una religión”

- “La viva imagen de la sociedad actual en España”

- “Show barato”

Otros incluso señalaron lo que consideran un patrón: el uso recurrente de símbolos cristianos en espectáculos, algo que para ciertos sectores resulta ofensivo.

Entre el arte y la provocación

No es la primera vez que Rosalía genera controversia con sus puestas en escena.

Su estilo, que mezcla música, cultura popular y elementos simbólicos, suele provocar reacciones intensas, tanto a favor como en contra.

Sin embargo, este último episodio reabre el debate sobre los límites del arte en escenarios masivos y el uso de referencias religiosas como recurso creativo.