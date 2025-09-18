Presentan denuncia contra el ministro Fernando Boyd Galindo ante la Antai

Las declaraciones de Fernando Boyd Galindo, ministro de Salud, emitidas el 1 de agosto de 2025 en relación a una empresa que ofrece servicios de limpieza a hospitales públicos ha generado una denuncia en su contra ante la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (Antai).

La denuncia presentada por Rodney Andrés Saavedra Navarro se basa en el posible inclumplimiento del Artículo 7 del Decreto Ejecutivo 246 del 15 de diciembre de 2004, que dicta el cual se dicta el Código Uniforme de Ética de los Servidores Públicos que laboran en las entidades del Gobierno Central.

En la denuncia se destaca que “el día primero de agosto de 2025, el Ministro de Salud realizó unas preocupantes declaraciones en medios de comunicación televisiva y radial nacional ejerciendo una defensa activa a favor de una Empresa de Limpieza de Hospitales Públicos, donde afirmó que la referida empresa no ha incumplido con el Estado, está ejerciendo sus funciones conforme la ley y el Contrato, adicional a que verificó personalmente con el Director de una institución para conocer la condición de la referida empresa con el ejercicio de sus funciones, afirmando que la empresa les ha cumplido”.

Según el denuciante, con estas declaraciones Boyd Galindo muestra “claro favoritismo hacia la referida empresa que de forma gravísima podemos afirmar que actualmente se encuentra ejecutando un contrato sin que el mismo haya sido refrendado”.