Panamá y siete países reconocen a Nasry Asfura como presidente electo de Honduras

En un comunicado conjunto emitido la noche de este miércoles 24 de diciembre, los gobiernos de ocho países de la región extendieron su reconocimiento y felicitación a Nasry Tito Asfura, tras ser declarado oficialmente presidente electo de la República de Honduras luego de los comicios de este 30 de noviembre.

El pronunciamiento, suscrito por Argentina, Bolivia, Costa Rica, Ecuador, Panamá, Paraguay, Perú y la República Dominicana, destaca la voluntad de trabajar estrechamente con la nueva administración, cuya inauguración está programada para el próximo 27 de enero de 2026.

Los firmantes subrayaron su interés en fortalecer la agenda común en áreas críticas, como el comercio, la seguridad, la migración y la consolidación democrática regional.

Reconocimiento a la ciudadanía y a la observación internacional

Las naciones firmantes elogiaron la “responsabilidad cívica” demostrada por el pueblo hondureño durante la jornada electoral y la paciencia mantenida durante el prolongado proceso de escrutinio final.

Asimismo, resaltaron el papel fundamental desempeñado por las misiones de observación de la Organización de los Estados Americanos y de la Unión Europea, cuyo acompañamiento e imparcialidad fueron claves para dotar de legitimidad a los resultados.

Respaldo a la institucionalidad electoral

El comunicado hace un énfasis especial en la labor del Consejo Nacional Electoral.

Los países destacaron la capacidad técnica de su personal y el liderazgo de sus consejeros para cumplir con su mandato constitucional, operando bajo las intensas presiones políticas registradas durante el último mes.

Finalmente, el grupo de ocho países reafirmó su solidaridad con Honduras, manifestando su expectativa de que el proceso de transición se realice de manera pacífica y ordenada, garantizando así el afianzamiento de la paz social y la convivencia nacional.