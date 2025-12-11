Honduras, en vilo por el lento conteo electoral

La población hondureña se mantiene el vilo ante el lento conteo de los votos del escrutinio de los comicios del pasado 30 de noviembre.

Al cierre de esta edición, el candidato conservador Nasry Asfura, el candidato apoyado por el presidente estadounidense Donald Trump, se mantiene en el primer lugar con 1,298,835 votos (40,52 %), seguido de cerca por Salvador Nasralla, del Partido Liberal, con 1,256,428 sufragios (39,48 %).

En una posición bastante rezagada, se encuentra en tercera posición la candidata oficialista Rixi Moncada con 618,448 votos (39,48%). Un recuento que equivale al 99,40% de los sufragios.

Está previsto que el próximo fin de semana se escruten de forma especial 2,773 actas, las cuales presentan inconsistencias. Una fuente extraoficial confirmó a la agencia EFE que dicho escrutinio especial completará un proceso electoral marcado por fallas recurrentes en el sistema automático de conteo y transmisión de datos.

Ante este panorama incierto, la consejera presidenta del Consejo Nacional Electoral Ana Paola Hall expresó ayer ante la comunidad internacional su preocupación por las declaraciones de la formación oficialista Libertad y Refundación (Libre), que alegan que un “fraude electoral se encuentra en marcha”. En este sentido, la presidenta saliente Xiomara Castro criticó el apoyo de Trump a Asfura y señaló que hubo manipulación en el sistema de transmisión rápida de votos.

Por su parte, la sociedad civil hondureña exigió “respeto al proceso electoral”. “Expresamos nuestro rechazo a las convocatorias que buscan sembrar inestabilidad y desconocer el ejercicio cívico”, indicaron en un comunicado al que se plegaron una veintena de organizaciones como la Iglesia católica y el Colegio de Abogados.

La Organización de Estados Americanos (OEA) celebrará este próximo lunes una sesión extraordinaria sobre el recuento electoral hondureño. Los observadores electorales tanto de la OEA como de la Unión Europea se encuentran monitoreando la crisis ante cualquier eventualidad.