María Corina Machado condena arresto violento de la Nobel de la Paz Narges Mohammadi en Irán

La dirigente opositora venezolana y ganadora del Premio Nobel de la Paz 2025, María Corina Machado, condenó este sábado 13 de diciembre el arresto “violento” de la Premio Nobel de la Paz Narges Mohammadi, ejecutado por fuerzas de seguridad iraníes mientras la activista asistía a una ceremonia en memoria del abogado de derechos humanos Khosrow Alikordi.

En una declaración publicada en su cuenta de X, Machado afirmó que Mohammadi “no fue arrestada por ningún delito”, sino por su valentía y por defender “la igualdad de dignidad de las mujeres y los derechos fundamentales de todo ser humano”. A su juicio, la detención constituye “una confesión de miedo” por parte del régimen iraní.

Machado señaló que el nombre de Narges Mohammadi se ha convertido en “un escudo” para miles de iraníes obligados a vivir en silencio, y sostuvo que las dictaduras comprenden el impacto de una voz valiente que no puede ser ignorada. “Por eso atacan en público y eligen la brutalidad”, expresó, al advertir que el objetivo es intimidar a toda la sociedad y prohibir incluso el duelo cuando se transforma en solidaridad.

La líder opositora recordó que el régimen iraní ha acosado y encarcelado a Mohammadi durante años, en duras condiciones y con serias preocupaciones por su salud. Re-arrestarla en un acto conmemorativo y frente a otras personas, añadió, es una advertencia calculada para cortar la atención internacional, la solidaridad y la presión moral que protegen a los presos políticos.

En su mensaje, Machado vinculó este caso con una lucha global por la libertad. Recordó que esta semana, en Oslo, “el mundo honró el poder de la conciencia” y afirmó que la marcha hacia la libertad “no es solo venezolana, es iraní y es universal”.

Asimismo, hizo un llamado a los gobiernos democráticos, organizaciones internacionales, premios Nobel de la Paz y defensores de derechos humanos a ir más allá de las declaraciones.

Entre las acciones urgentes que planteó figuran la liberación inmediata e incondicional de Narges Mohammadi y de todos los detenidos durante el acto conmemorativo, la presentación de pruebas de vida, el acceso a su familia y abogados, y la garantía de atención médica independiente.

Machado también pidió presión diplomática coordinada y consecuencias específicas contra los responsables de encarcelamientos políticos y de la violencia contra la vida cívica pacífica, así como apoyo sostenido a la sociedad civil iraní, en especial a las mujeres.

“El autoritarismo sobrevive cuando el mundo trata la represión como asuntos internos”, advirtió, al subrayar que las dictaduras cooperan e intercambian métodos e impunidad. “Nuestra respuesta debe ser la unidad: con principios, organizada e implacable”.

La dirigente cerró su pronunciamiento con un mensaje de solidaridad: “A Narges Mohammadi, a las mujeres de Irán y a cada preso político: no están solos. Desde Venezuela, donde conocemos el precio de la tiranía y la fuerza del coraje cívico, los acompañamos”.