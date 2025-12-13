María Corina Machado condena arresto violento de la Nobel de la Paz Narges Mohammadi en Irán

<a rel="noopener noreferrer" href="https://www.laestrella.com.pa/tag/-/meta/maria-corina-machado" target="_blank">La dirigente opositora venezolana y ganadora del Premio Nobel de la Paz 2025, María Corina Machado</a>, condenó este sábado 13 de diciembre el arresto 'violento' de la Premio Nobel de la Paz <b>Narges Mohammadi</b>, ejecutado por fuerzas de seguridad iraníes mientras la activista asistía a una ceremonia en memoria del abogado de derechos humanos Khosrow Alikordi.En una declaración publicada en su cuenta de X, Machado afirmó que Mohammadi '<b>no fue arrestada por ningún delito</b>', sino por su valentía y por defender 'la igualdad de dignidad de las mujeres y los derechos fundamentales de todo ser humano'. A su juicio, la detención constituye 'una confesión de miedo' por parte del régimen iraní.Machado señaló que el nombre de Narges Mohammadi se ha convertido en 'un escudo' para miles de iraníes obligados a vivir en silencio, y sostuvo que las dictaduras comprenden el impacto de una voz valiente que no puede ser ignorada.<b> 'Por eso atacan en público y eligen la brutalidad', expresó, al advertir que el objetivo es intimidar a toda la sociedad y prohibir incluso el duelo cuando se transforma en solidaridad.</b>La líder opositora recordó que el régimen iraní ha acosado y encarcelado a Mohammadi durante años, en duras condiciones y con serias preocupaciones por su salud. Re-arrestarla en un acto conmemorativo y frente a otras personas, añadió, es una advertencia calculada para cortar la atención internacional, la solidaridad y la presión moral que protegen a los presos políticos.En su mensaje, Machado vinculó este caso con una lucha global por la libertad. Recordó que esta semana, en Oslo, 'el mundo honró el poder de la conciencia' y afirmó que la marcha hacia la libertad 'no es solo venezolana, es iraní y es universal'.Asimismo, hizo un llamado a los gobiernos democráticos, organizaciones internacionales, premios Nobel de la Paz y defensores de derechos humanos a ir más allá de las declaraciones. Entre las acciones urgentes que planteó figuran la liberación inmediata e incondicional de <b>Narges Mohammadi</b> y de todos los detenidos durante el acto conmemorativo, la presentación de pruebas de vida, el acceso a su familia y abogados, y la garantía de atención médica independiente.Machado también pidió presión diplomática coordinada y consecuencias específicas contra los responsables de encarcelamientos políticos y de la violencia contra la vida cívica pacífica, así como apoyo sostenido a la sociedad civil iraní, en especial a las mujeres.'El autoritarismo sobrevive cuando el mundo trata la represión como asuntos internos', advirtió, al subrayar que las dictaduras cooperan e intercambian métodos e impunidad. 'Nuestra respuesta debe ser la unidad: con principios, organizada e implacable'.La dirigente cerró su pronunciamiento con un mensaje de solidaridad: '<b>A Narges Mohammadi, a las mujeres de Irán y a cada preso político: no están solos. Desde Venezuela, donde conocemos el precio de la tiranía y la fuerza del coraje cívico, los acompañamos</b>'.