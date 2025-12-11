Machado pide apoyo internacional en Oslo y respalda la presión contra Maduro

Tras haber finalizado su periplo hasta llegar a la capital noruega para asistir a la ceremonia de premiación del Nobel de la Paz a la que finalmente no pudo asistir por el contratiempo, la líder opositora venezolana María Corina Machado agradeció ayer en persona al Comité Nobel por el reconocimiento.

Al mismo tiempo, pidió ayuda a la comunidad internacional para que ponga fin al régimen de Nicolás Maduro con el bloqueo de los recursos que facilitan la maquinaria de la represión, y se establezca una transición democrática en Venezuela. La activista y dirigente política además confirmó que recibió ayuda del gobierno estadounidense para poder salir de su país rumbo a Oslo.

Machado también agradeció las últimas decisiones de la administración del presidente estadounidense Donald Trump en torno a la crisis venezolana y considera que las medidas tomadas por el inquilino de la Casa Blanca son “decisivas para llegar a este momento”. Un cambio hacia la democracia que, según Machado, no se podría hacer sin la participación ciudadana de los venezolanos.

Si bien el compromiso de Machado es con la recuperación de la democracia en su país, la líder opositora aseguró que, por el momento, está viviendo un día a la vez y que quisiera pasar el máximo tiempo posible con su familia, a la que no ve desde hace 16 meses tras permanecer en la clandestinidad por denunciar el fraude electoral contra el candidato de la oposición Edmundo González Urrutia, designado por Machado tras ser inhabilitada para participar de la contienda electoral de 2024.

Por otro lado, en una comparecencia conjunta con el primer ministro noruego Jonas Gahr Store respondió una consulta periodística en relación a la posibilidad de una invasión militar a Venezuela. Machado respondió en efecto que ya hay una invasión en curso. Eso sí, mencionó a otros actores.

“Tenemos agentes rusos. Tenemos agentes iraníes. Tenemos grupos terroristas como Hezbolá y Hamás operando libremente con la aprobación del régimen. Tenemos a la guerrilla colombiana y a los cárteles de la droga controlando el 60% de nuestro territorio, involucrados no solo en el narcotráfico, sino también en la trata de personas y redes de prostitución. Esto ha convertido a Venezuela en el centro del crimen organizado en las Américas. Lo que sostiene al régimen es un sistema de represión muy poderoso y bien financiado. ¿De dónde proviene esa financiación? Del narcotráfico, del mercado negro de petróleo, del tráfico de armas y de la trata de personas. Necesitamos cortar esos flujos. Una vez que eso suceda y la represión se debilite, todo habrá terminado, porque la violencia y el terror es lo único que le queda al régimen”, resumió la dirigente política.