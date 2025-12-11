  1. Inicio
  2. >  Mundo
  3. >  América
América

Machado pide apoyo internacional en Oslo y respalda la presión contra Maduro

La Premio Nobel María Corina Machado se encuentra con el presidente de la República José Raúl Mulino en el Grand Hotel de Oslo.
La Premio Nobel María Corina Machado se encuentra con el presidente de la República José Raúl Mulino en el Grand Hotel de Oslo.
Por
José Vilar
  • 12/12/2025 00:00
La activista denunció una ‘invasión’ de actores extranjeros como Rusia e Irán en Venezuela, y sostuvo que el fin del régimen depende del freno a sus recursos

Tras haber finalizado su periplo hasta llegar a la capital noruega para asistir a la ceremonia de premiación del Nobel de la Paz a la que finalmente no pudo asistir por el contratiempo, la líder opositora venezolana María Corina Machado agradeció ayer en persona al Comité Nobel por el reconocimiento.

Al mismo tiempo, pidió ayuda a la comunidad internacional para que ponga fin al régimen de Nicolás Maduro con el bloqueo de los recursos que facilitan la maquinaria de la represión, y se establezca una transición democrática en Venezuela. La activista y dirigente política además confirmó que recibió ayuda del gobierno estadounidense para poder salir de su país rumbo a Oslo.

Machado también agradeció las últimas decisiones de la administración del presidente estadounidense Donald Trump en torno a la crisis venezolana y considera que las medidas tomadas por el inquilino de la Casa Blanca son “decisivas para llegar a este momento”. Un cambio hacia la democracia que, según Machado, no se podría hacer sin la participación ciudadana de los venezolanos.

Si bien el compromiso de Machado es con la recuperación de la democracia en su país, la líder opositora aseguró que, por el momento, está viviendo un día a la vez y que quisiera pasar el máximo tiempo posible con su familia, a la que no ve desde hace 16 meses tras permanecer en la clandestinidad por denunciar el fraude electoral contra el candidato de la oposición Edmundo González Urrutia, designado por Machado tras ser inhabilitada para participar de la contienda electoral de 2024.

Por otro lado, en una comparecencia conjunta con el primer ministro noruego Jonas Gahr Store respondió una consulta periodística en relación a la posibilidad de una invasión militar a Venezuela. Machado respondió en efecto que ya hay una invasión en curso. Eso sí, mencionó a otros actores.

“Tenemos agentes rusos. Tenemos agentes iraníes. Tenemos grupos terroristas como Hezbolá y Hamás operando libremente con la aprobación del régimen. Tenemos a la guerrilla colombiana y a los cárteles de la droga controlando el 60% de nuestro territorio, involucrados no solo en el narcotráfico, sino también en la trata de personas y redes de prostitución. Esto ha convertido a Venezuela en el centro del crimen organizado en las Américas. Lo que sostiene al régimen es un sistema de represión muy poderoso y bien financiado. ¿De dónde proviene esa financiación? Del narcotráfico, del mercado negro de petróleo, del tráfico de armas y de la trata de personas. Necesitamos cortar esos flujos. Una vez que eso suceda y la represión se debilite, todo habrá terminado, porque la violencia y el terror es lo único que le queda al régimen”, resumió la dirigente política.

Recibimiento de Mulino

Entre las personas que esperaban a Machado en el Grand Hotel de Oslo, estuvo el presidente de la República José Raúl Mulino quien se fundió en un abrazo con la Premio Nobel de la Paz. Allí, la dirigente aprovechó la ocasión para agradecer a Panamá por el apoyo brindado a Venezuela durante su crisis política.

“Gracias a todo Panamá. El apoyo ha sido extraordinario para todos los venezolanos. Empezando porque nuestras actas (de las pasadas elecciones en Venezuela) están en Panamá resguardadas. Eso ha sido para los venezolanos una demostración de la confianza profunda que hay entre nuestras naciones. Es un pasado y un futuro común”, manifestó la Machado en su encuentro con Mulino.

El mandatario respondió que el futuro de América Latina está en la democracia. “Aquellos países que tenemos democracia estamos haciendo un esfuerzo tremendo siempre para reforzarla y tenemos esperanza siempre de vida mejor”, destacó.

Decomiso de buque petrolero venezolano

Por otro lado, ayer se supieron más detalles de la operación llevada a cabo por el Buró Federal de Investigaciones, el Departamento de Seguridad Nacional y la Guardia Costera estadounidenses llevaron a cabo el pasado miércoles en las costas venezolanas, en la que secuestraron el buque petrolero venezolano ‘Slipper’, señalado por la justicia estadounidense como clave en una red naviera conocida como la ‘flota fantasma’, utilizada por países como Rusia e Irán para evadir las sanciones internacionales.

Un oficial aseguró al diario estadounidense The New York Times que el buque estuvo previamente relacionado con el transporte de petróleo iraní, en el marco de un esquema de mercado negro que estaba siendo investigado por el Departamento de Justicia estadounidense desde hace varios años.

Los fiscales estadounidenses alegan que dicho petróleo es utilizado por el régimen iraní para financiar sus fuerzas armadas y a la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán, considerada como una organización terrorista por los Estados Unidos. Washington confirmó ayer que el buque será trasladado a un puerto estadounidense. Según Reuters, esta no sería la última operación autorizada por Trump, quien aplica la máxima presión contra Maduro.

María Corina Machado
Premio Nobel de la Paz 2025
Gracias a todo Panamá. El apoyo ha sido extraordinario para todos los venezolanos.”
VIDEOS
Lo Nuevo