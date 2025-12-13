Ifarhu anuncia desembolso de becas 2025 y reprogramación de pago del Pase-U

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (Ifarhu) informó que a partir del 15 de diciembre iniciará el pago de Becas y Asistencias Económicas correspondientes al desembolso 2025 y reprogramación del Pase-U de beneficiando a 365,724 estudiantes de primaria, premedia y media a nivel nacional, con una inversión superior a B/. 83.6 millones.

El Ifarhu informó que el pago se realizará a nivel nacional, aunque las regionales de Penonomé, Los Santos, Darién y Soná se encuentran pendientes de reprogramación, por lo que los beneficiarios de estas zonas deberán esperar la actualización oficial de sus calendarios.

La entidad recomendó a estudiantes y acudientes mantenerse atentos a los comunicados emitidos por cada regional, donde se informarán fechas, horarios, lugares de pago y posibles ajustes en el cronograma.

Para más información, los interesados pueden ingresar a la página web oficial del Ifarhu.