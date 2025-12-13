  1. Inicio
  2. >  Panamá
  3. >  Nacional
Nacional

Ifarhu anuncia desembolso de becas 2025 y reprogramación de pago del Pase-U

El Ifarhu iniciará pago de becas y asistencias 2025 desde el 15 de diciembre.
El Ifarhu iniciará pago de becas y asistencias 2025 desde el 15 de diciembre. Cedida
Por
Emiliana Tuñón
  • 13/12/2025 10:01
El Ifarhu confirmó que a partir del 15 de diciembre comenzará el desembolso 2025 de becas y asistencias económicas a nivel nacional.

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (Ifarhu) informó que a partir del 15 de diciembre iniciará el pago de Becas y Asistencias Económicas correspondientes al desembolso 2025 y reprogramación del Pase-U de beneficiando a 365,724 estudiantes de primaria, premedia y media a nivel nacional, con una inversión superior a B/. 83.6 millones.

El Ifarhu informó que el pago se realizará a nivel nacional, aunque las regionales de Penonomé, Los Santos, Darién y Soná se encuentran pendientes de reprogramación, por lo que los beneficiarios de estas zonas deberán esperar la actualización oficial de sus calendarios.

La entidad recomendó a estudiantes y acudientes mantenerse atentos a los comunicados emitidos por cada regional, donde se informarán fechas, horarios, lugares de pago y posibles ajustes en el cronograma.

Para más información, los interesados pueden ingresar a la página web oficial del Ifarhu.

Requisitos para recibir el pago

Para hacer efectivo el cobro, los beneficiarios deberán presentar los siguientes documentos:

El IFARHU aclaró que solo podrá ingresar a los centros de atención la persona que realizará el cobro, por lo que no es obligatoria la presencia del estudiante.

En caso de que el representante legal no pueda asistir, deberá autorizar a un tercero, quien deberá presentar:

Una copia legible de la cédula por ambas caras del representante legal, del estudiante beneficiario y de la persona autorizada. Todas las cédulas deben estar vigentes.

Una nota de autorización, firmada a mano por el representante legal, en la que se indique el nombre y número de cédula de la persona autorizada. No se aceptarán copias ni fotografías de la nota.

VIDEOS
Lo Nuevo