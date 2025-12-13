Economía de Panamá crece 4.36 % hasta octubre, según el INEC

La actividad económica de Panamá creció 4.36 % de enero a octubre de 2025, según el Índice Mensual de Actividad Económica (IMAE) del Instituto Nacional de Estadísticas y Censo (INEC) que publica la Contraloría General de la República.

Por su parte, la tendencia ciclo creció 4.42 % en el período interanual, inferior al 7.23 % reportado en octubre 2024. Solo en octubre la economía del país registró un crecimiento interanual de 4.77 % según el informe mensual.

De acuerdo con el reporte, esta cifra es inferior al 8.36 % reportado en el mismo mes del año anterior. En octubre de 2025-24, la actividad económica del país registró un desempeño positivo en la mayoría de los sectores productivos, entre los más importantes podemos mencionar: el transporte, almacenamiento y comunicaciones; intermediación financiera; construcción; hoteles y restaurantes; comercio; y otras actividades comunitarias sociales y personales de servicios, entre otros.

El sector transporte, almacenamiento y comunicaciones mantuvo el crecimiento, impulsado principalmente por el Canal de Panamá, reflejado en los ingresos por peajes y las toneladas netas transportadas por los buques.

De igual forma, contribuyeron el transporte aéreo y el movimiento de contenedores TEU por el Sistema Portuario Nacional. La construcción mostró un incremento significativo, sustentado por las edificaciones, adiciones y reparaciones, medido a través de los permisos otorgados por los municipios (con rezago).

Este impulso generó, a su vez, según los datos del INEC, una mayor demanda de insumos que favoreció la actividad de explotación minas y canteras. Insumos relacionados como concreto premezclado y cemento gris, también mostraron niveles de crecimiento.

La actividad comercial registró tasas positivas moderadas tanto en el comercio minorista y mayorista local, como en los autos nuevos inscritos, el combustible de 95 octanos, gas licuado y el valor CIF de la importación de bienes.

La intermediación financiera continuó su senda positiva, por el aumento de los depósitos y créditos a nivel local. La actividad aseguradora también mostró un desempeño favorable en varios segmentos, destacando los siguientes: ramos técnicos, otros, accidentes personales, automóviles, incendio y multirriesgos, vida individual y salud.

En cuanto a los servicios de hoteles y restaurantes, mantuvo un desempeño favorable por la entrada de turistas al país, tanto por vía aérea como en los cruceros, en octubre. La actividad de los restaurantes también se vio beneficiada por esta situación.

La prestación de servicios de diversión y esparcimiento, por su parte, mostró resultados significativos, sustentados por los ingresos generados por juegos de suerte y azar a través de Internet, mesas de juego, máquinas tragamonedas tipo A, así como la actividad hípica.

La electricidad y agua, atribuible a la generación de energía renovable y térmica; y al consumo facturado. La producción industrial presentó resultados positivos en la elaboración de algunos productos alimenticios esenciales, como el procesamiento de carne de porcino y pollo; y en la producción de bebidas alcohólicas como la cerveza y otros licores.

El sector agropecuario reflejó tasa positiva en rubros como la cría de ganado porcino, aves de corral y el cultivo de piña, destinado a la exportación.

Actividades económicas con desempeños desfavorables: La actividad comercial de la Zona Libre de Colón registró tasa negativa, afectada por el menor valor de las reexportaciones de bienes; en la producción industrial, por los derivados del tomate, la leche en sus diversas presentaciones y las bebidas gaseosas; en el agropecuario por el cultivo de banano y sandía, destinados para la exportación; y en la actividad pesquera, a causa de la reducción en la exportación de pescado y filete de pescado (refrigerado y congelado).