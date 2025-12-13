Clásico Luis Shirley, prueba estelar de la cartilla dominical del Hiporremón

Para la jornada hípica de este domingo la administración del Hipódromo Presidente Remón le dedicará una prueba clásica a un connotado hípico panameño, tratándose en esta oportunidad de la figura del inversionista Luis Shirley.

La citada carrera, insertada dentro de la velada para el séptimo y último cotejo, se celebrará con una matrícula de diez potros importados de dos años, los cuales sobre un tendido de 1,400 metros saldrán en busca de mejor parte de una bolsa de $32,000, pactada para las 5:30 p.m.

La prueba conmemorativa es de gran importancia, toda vez que es la tercera Gema de la Triple Corona Juvenil de potros importados, cerrando el ciclo de este galardón hípico.

Booz Baruc, a un paso de la Triple Corona Juvenil

Booz Baruc, con envidiable foja de cuatro triunfos en cinco salidas a la pista, las dos últimas en pruebas de la Triple Corona, intentará cruzar la meta por delante de sus rivales y alzarse con el codiciado galardón y ratificarse como el mejor juvenil importado de la presente temporada.

Aunque en estos eventos clásicos no se descarta la posibilidad de triunfos de ninguno de los participantes, el defensor del Garcia Racing Stable, con silla de su jinete usual Yonis Lasso, bajo la preparación de Roberto Arango, tendrá como principales rivales a Motek (Jimmy Carrión), colorado que lo ha escoltado en las dos Gemas corridas, New Palace Moon (Luis Arango) e Into Justice (Jorge González), que vienen de impresionantes triunfos en sus estrenos.

Le Tourniquet, (Johan Garibaldo), Solvolare (Said Sánchez) y Come Candela (Abdiel Jaén), equinos que preceden de protagonizar una cerrada disputa por el triunfo en una carrera casualmente de mil 400 metros, bien pueden sorprender a los antes indicados.

Luis Shirley, toda una vida consagrada a la hípica

Luis Shirley, quien ha contribuido en el desarrollo y desenvolvimiento de la industria hípica, se ha mantenido activo por más de cuatro décadas, siendo un pilar de soporte, desenvolviéndose en varias facetas, entre la que podemos mencionar la de propietario, criador e importador de pura sangres de carreras.

Sus colores, representativos de los tradicionales studs Campo Azul y Azul y Dorado, han emergidos victoriosos en las pruebas de mayores renombres en el hipismo panameño, como también extraordinarios triunfos de sus caballos fuera de fronteras.

Como dirigente hípico ha sido asesor y presidente de la Asociación de Propietarios de Pura Sangres de Carrera de Panamá, APPUCAPA y miembro de la Sociedad de Dueños de Caballo, gremio éste que en el año 2011 le dedicó la prueba clásica corrida en homenaje a ese organismo ecuestre.

Exaltado los templos de los inmortales

El 17 de septiembre de 2013 el Comité del Salón de la Fama de la Hípica Panameña exalta la figura de Shirley a este prestigioso templo de los inmortales, como un tributo y reconocimiento a su excelente desempeño dentro del turf criollo, en tanto que en julio del año 2016 fue seleccionado para el Salón de la Fama del Clásico del Caribe.

Exitoso propietario

Mencionar los caballos que han defendidos las divisas de sus dos stud sería una lista interminable, sin embargo dentro de sus estelaristas sobresalen el importado ‘Lahue’, ganador de cinco cotejos clásicos en distancias cortas y de largos itinerarios.

Otra de sus estrellas fue la nativa ‘Alexia’, tordilla que en el año 2001 representa a Panamá en la Serie Hípica del Caribe, conquistando la versión XXXIV del Clásico Internacional del Caribe, evento celebrado en el Hipódromo El Comandante de Canóvanas, Puerto Rico.

Uno de los equinos que le dio grandes satisfacciones a Shirley fue el estadounidense ‘Dixie Emperor’, con categóricos triunfos en Panamá y Venezuela, con excelente campaña en el país suramericano, sumando victorias en la carrera de mayor prestancia de la VI Gala Hípica de Caracas, representando a Panamá, a saber, el XI Clásico Propietarios La Rinconada y el Clásico Simón Bolívar, ambos en el 2010.

Luego el descendiente del padrillo ‘Purge’ volvió a Panamá en el año 2011, esta vez para representar a Venezuela en la Copa Invitacional de Importados, una de las cinco carreras que componen la Serie Hípica del Caribe, doblegando con recia acometida a sus coterráneos ‘Comandante en Jefe’ y ‘Obeche’.

También el tordillo nativo ‘Calínico’, que tras una cerrada lucha de tierra derecha derrota al Triple Coronado azteca ‘Huitlacoche’ por un hocico, en la versión XLVIII del Clásico del Caribe, celebrado en Panamá en el 2015.

En la actualidad Shirley mantiene una nutrida cuadra de ejemplares nativos e importados, situándose en la estadística de propietarios de la presente temporada en el Top Five de los mayores ganadores de dinero, con un alto porcentaje.

Gran aporte a la hípica

Sin lugar a dudas una de las mayores contribuciones a la actividad hípica de Shirley fue haber formado parte del equipo que negoció con el Estado la Ley 71 de 6 de septiembre de 2011 y sus posteriores reformas, por la cual se aprobó el aporte hípico a los premios de las carreras de caballos.

Junto a Shirley estuvieron destacada participación la entonces vice ministra de la presidencia María Fábrega, José Miguel Alemán, Abraham Bárcenas (Q.E. P. D.), Alberto Paz Rodríguez y Héctor Aparicio, que fungía como presidente de la Asamblea Nacional.

Compendio Clásico

La primera edición del Clásico Luis Shirley se celebró en el año 2012, evento ganado por el ejemplar The Iric y monta de Alexis Moreno y la última el año pasado Enomao, con silla del fusta criollo Michael Castillo.