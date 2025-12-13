Jubilados y pensionados recibirán bonos el 19 de diciembre: ¿Quiénes son beneficiarios?

<b>Bono de B/. 60.00</b>La CSS explicó que el <b>bono navideño de B/. 60.00</b>, establecido en la <b>Ley 51 de 2005</b>, será otorgado a <b>todos los pensionados y jubilados de IVM y de Riesgos Profesionales</b> que se encuentren <b>vigentes en la planilla de la segunda quincena de diciembre de 2025</b>. el bono navideño?<b>Bono de B/. 100.00?</b>De acuerdo con la <b>Ley 70 del 6 de septiembre de 2011</b>, recibirán el <b>bono adicional de B/. 100.00</b> los pensionados y jubilados que:Estos beneficiarios recibirán <b>ambos bonos</b>, el de <b>B/. 60.00</b> y el de <b>B/. 100.00</b>, debido a que no fueron incluidos en el aumento escalonado contemplado en la ley.<b>Bono permanente de B/. 40.00 </b>En cuanto al <b>bono permanente</b>, la CSS indicó que el <b>pago pendiente de B/. 40.00</b>, establecido en la <b>Ley 438 de 2024</b>, será entregado a <b>todos los pensionados y jubilados de IVM y Riesgos Profesionales</b> que se encontraban <b>vigentes en planilla durante la primera quincena de junio de 2024</b>.