Jubilados y pensionados recibirán bonos el 19 de diciembre: ¿Quiénes son beneficiarios?

La entidad detalló que, conforme a lo establecido en la ley, existen beneficiarios que tienen derecho al bono navideño y al bono permanente pendiente, los cuales se pagarán junto con la quincena.

A través de un comunicado oficial, la Caja de Seguro Social (CSS) informó a los jubilados y pensionados de los programas de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) y Riesgos Profesionales que el pago correspondiente a la segunda quincena de diciembre de 2025, junto con los bonos especiales de fin de año, se realizará el viernes 19 de diciembre de 2025.

CSS detalla quiénes recibirán bonos navideño y permanente en diciembre

Bono de B/. 60.00

La CSS explicó que el bono navideño de B/. 60.00, establecido en la Ley 51 de 2005, será otorgado a todos los pensionados y jubilados de IVM y de Riesgos Profesionales que se encuentren vigentes en la planilla de la segunda quincena de diciembre de 2025. el bono navideño?

Bono de B/. 100.00?

De acuerdo con la Ley 70 del 6 de septiembre de 2011, recibirán el bono adicional de B/. 100.00 los pensionados y jubilados que:

Estos beneficiarios recibirán ambos bonos, el de B/. 60.00 y el de B/. 100.00, debido a que no fueron incluidos en el aumento escalonado contemplado en la ley.

Bono permanente de B/. 40.00

En cuanto al bono permanente, la CSS indicó que el pago pendiente de B/. 40.00, establecido en la Ley 438 de 2024, será entregado a todos los pensionados y jubilados de IVM y Riesgos Profesionales que se encontraban vigentes en planilla durante la primera quincena de junio de 2024.