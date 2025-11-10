Ifarhu confirma reprogramación de pagos de becas: Conoce los requisitos para cobrar este 11 de noviembre

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de los Recursos Humanos (Ifarhu) informó que, a partir del martes 11 de noviembre de 2025, se llevará a cabo una jornada especial de reprogramación de pagos dirigida a los estudiantes de primaria, premedia y media que no pudieron asistir a las fechas establecidas previamente.

La entidad detalló que los representantes legales deberán presentar los siguientes documentos para poder retirar el beneficio:

Recibo de entrega de documentos.

Boletín completo 2024 original con sello fresco.

Recibo de matrícula 2025.

Cédula vigente (original) del representante legal y del estudiante.

El Ifarhu recalcó que solo la persona autorizada para realizar el cobro podrá ingresar al centro de atención, por lo que no será necesaria la presencia del estudiante beneficiario.

En caso de que el representante legal no pueda asistir, podrá autorizar a otra persona para efectuar el retiro, presentando los siguientes requisitos:

Copias nítidas y vigentes de las cédulas del representante legal, del estudiante y de la persona autorizada.

Nota firmada a mano por el representante legal, indicando el nombre completo y número de cédula de la persona autorizada. (No se aceptarán copias ni fotografías de la nota).