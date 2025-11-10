  1. Inicio
  2. >  Panamá
  3. >  Información útil
Información útil
PANAMÁ

Ifarhu confirma reprogramación de pagos de becas: Conoce los requisitos para cobrar este 11 de noviembre

El Ifarhu anuncia nueva fecha de pago de becas y detalla los requisitos para cobrar.
El Ifarhu anuncia nueva fecha de pago de becas y detalla los requisitos para cobrar. IFARHU
Por
Emiliana Tuñón
  • 10/11/2025 12:32
El Ifarhu habilitará una nueva jornada de reprogramación de pagos de becas para garantizar que los estudiantes beneficiarios de los programas de asistencia económica no pierdan el apoyo educativo correspondiente al 2025.

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de los Recursos Humanos (Ifarhu) informó que, a partir del martes 11 de noviembre de 2025, se llevará a cabo una jornada especial de reprogramación de pagos dirigida a los estudiantes de primaria, premedia y media que no pudieron asistir a las fechas establecidas previamente.

La entidad detalló que los representantes legales deberán presentar los siguientes documentos para poder retirar el beneficio:

Recibo de entrega de documentos.

Boletín completo 2024 original con sello fresco.

Recibo de matrícula 2025.

Cédula vigente (original) del representante legal y del estudiante.

El Ifarhu recalcó que solo la persona autorizada para realizar el cobro podrá ingresar al centro de atención, por lo que no será necesaria la presencia del estudiante beneficiario.

En caso de que el representante legal no pueda asistir, podrá autorizar a otra persona para efectuar el retiro, presentando los siguientes requisitos:

Copias nítidas y vigentes de las cédulas del representante legal, del estudiante y de la persona autorizada.

Nota firmada a mano por el representante legal, indicando el nombre completo y número de cédula de la persona autorizada. (No se aceptarán copias ni fotografías de la nota).

Detalles de los pagos de becas no cobradas

Los pagos se realizarán mediante cheques en la sede principal del Ifarhu, en un horario de 7:00 a.m. a 2:00 p.m.

Esta nueva jornada permitirá efectuar el primer pago del año 2025 de los programas de Becas y Asistencias Económicas Educativas, entre los que se incluyen: Concurso General, Puesto Distinguido, Asistencia Económica Educativa, Asistencia Económica para Estudiantes con Discapacidad, Asistencia Económica para la Erradicación del Trabajo Infantil, Asistencia Económica para Deportes y Asistencia Económica para Eventos Académicos y Culturales.

Las fechas específicas de pago están disponibles en el sitio web oficial de la entidad, donde los estudiantes y acudientes podrán consultar el listado de colegios convocados.

El Ifarhu enfatizó que solo se atenderá a los planteles incluidos en dicho listado, por lo que exhorta a los beneficiarios a verificar la información antes de acudir a retirar los pagos.

VIDEOS
Lo Nuevo