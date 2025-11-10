Ifarhu confirma reprogramación de pagos de becas: Conoce los requisitos para cobrar este 11 de noviembre

Los pagos se realizarán mediante cheques en la sede principal del Ifarhu, en un horario de 7:00 a.m. a 2:00 p.m.Esta nueva jornada permitirá efectuar el primer pago del año 2025 de los programas de Becas y Asistencias Económicas Educativas, entre los que se incluyen: Concurso General, Puesto Distinguido, Asistencia Económica Educativa, Asistencia Económica para Estudiantes con Discapacidad, Asistencia Económica para la Erradicación del Trabajo Infantil, Asistencia Económica para Deportes y Asistencia Económica para Eventos Académicos y Culturales.Las fechas específicas de pago están disponibles en el sitio web oficial de la entidad, donde los estudiantes y acudientes podrán consultar el listado de colegios convocados. El Ifarhu enfatizó que solo se atenderá a los planteles incluidos en dicho listado, por lo que exhorta a los beneficiarios a verificar la información antes de acudir a retirar los pagos.