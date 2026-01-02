Cámaras corporales: Policía admite no tener fondos para el proyecto

El director de la <b><a href="/tag/-/meta/policia-nacional">Policía Nacional</a></b>, <b><a href="/tag/-/meta/jaime-fernandez">Jaime Fernández</a></b>, defendió la implementación de cámaras corporales para los agentes como una <b>herramienta clave</b> <b>tanto para la transparencia como para la protección de los propios policías</b>, aunque admitió que el proyecto aún <b>no puede arrancar por falta de recursos presupuestarios</b>.Fernández recordó que la iniciativa ya fue aprobada por la <b><a href="/tag/-/meta/asamblea-nacional">Asamblea Nacional</a></b>, pero quedó sin financiamiento. <i>'Las cámaras corporales fue un proyecto que se presentó aquí en la Asamblea y fue aprobado. Por supuesto, no había recursos, pero no deja de ser un buen proyecto'</i>, señaló.Según explicó, <b>el uso de estos dispositivos permitiría contar con evidencia objetiva sobre el actuar policial en los operativos</b>, lo que beneficiaría tanto a los ciudadanos como a la institución. <i>'No solamente es para que el panameño tenga una evidencia de que, en efecto, o se hizo bien o se hizo mal una operación, sino también para nosotros, como Policía Nacional, para evidenciar el buen actuar de los policías'</i>, afirmó.El director también se refirió al impacto que tienen los videos difundidos en redes sociales, los cuales —dijo— muchas veces están editados de forma parcial.<i> 'A veces nos quieren dar una mala fama con videos recortados que al final los suben a redes sociales y comienzan a crear un tráfico de esos videos que no son correctos'</i>, sostuvo, al insistir en que las cámaras permitirían mostrar el contexto completo de cada intervención.Sobre cuándo podría comenzar el programa, Fernández fue claro: dependerá del presupuesto.<i> 'Apenas tengamos el presupuesto'</i>, respondió al ser consultado. <b>Indicó que la Policía sufrió un recorte de $42 millones este año</b>, lo que ha obligado a priorizar gastos operativos básicos. <i>'Tenemos que ver cómo vamos a operar con lo que tenemos'</i>, dijo.Añadió que<b> se están evaluando distintas opciones técnicas y costos, ya que existen diversos modelos de cámaras corporales en el mercado</b>. <i>'Estamos buscando cuál es la que mejor funciona. Ya la Policía Nacional tiene un limitado número de cámaras corporales, entonces ya sabemos cómo es esa operatividad'</i>, explicó.Fernández subrayó que el proyecto tendría un impacto positivo tanto para la ciudadanía como para la institución.