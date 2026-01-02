Cámaras corporales: Policía admite no tener fondos para el proyecto

El director de la Policía Nacional, Jaime Fernández, defendió la implementación de cámaras corporales para los agentes como una herramienta clave tanto para la transparencia como para la protección de los propios policías, aunque admitió que el proyecto aún no puede arrancar por falta de recursos presupuestarios.

Fernández recordó que la iniciativa ya fue aprobada por la Asamblea Nacional, pero quedó sin financiamiento. “Las cámaras corporales fue un proyecto que se presentó aquí en la Asamblea y fue aprobado. Por supuesto, no había recursos, pero no deja de ser un buen proyecto”, señaló.

Según explicó, el uso de estos dispositivos permitiría contar con evidencia objetiva sobre el actuar policial en los operativos, lo que beneficiaría tanto a los ciudadanos como a la institución.

“No solamente es para que el panameño tenga una evidencia de que, en efecto, o se hizo bien o se hizo mal una operación, sino también para nosotros, como Policía Nacional, para evidenciar el buen actuar de los policías”, afirmó.

El director también se refirió al impacto que tienen los videos difundidos en redes sociales, los cuales —dijo— muchas veces están editados de forma parcial. “A veces nos quieren dar una mala fama con videos recortados que al final los suben a redes sociales y comienzan a crear un tráfico de esos videos que no son correctos”, sostuvo, al insistir en que las cámaras permitirían mostrar el contexto completo de cada intervención.

Sobre cuándo podría comenzar el programa, Fernández fue claro: dependerá del presupuesto. “Apenas tengamos el presupuesto”, respondió al ser consultado.

Indicó que la Policía sufrió un recorte de $42 millones este año, lo que ha obligado a priorizar gastos operativos básicos. “Tenemos que ver cómo vamos a operar con lo que tenemos”, dijo.

Añadió que se están evaluando distintas opciones técnicas y costos, ya que existen diversos modelos de cámaras corporales en el mercado. “Estamos buscando cuál es la que mejor funciona. Ya la Policía Nacional tiene un limitado número de cámaras corporales, entonces ya sabemos cómo es esa operatividad”, explicó.

Fernández subrayó que el proyecto tendría un impacto positivo tanto para la ciudadanía como para la institución.