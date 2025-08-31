Regreso de Chiquita a Panamá debe darse en estricto marco legal, advierte Cámara de Comercio

La Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (Cciap) reaccionó al anuncio del regreso de Chiquita a la producción bananera en el país, advirtiendo que la sostenibilidad del proyecto dependerá del cumplimiento de las normas.

“Todas estas actividades deben desarrollarse en el marco de la ley, cumpliendo con los derechos y obligaciones que nos corresponden a todos los actores. Solo así garantizamos sostenibilidad y confianza a largo plazo”, subrayó el gremio en su columna dominical ‘La Cámara Opina’.

“Chiquita ha indicado que se trata de un nuevo modelo de operaciones, más sostenible, moderno y eficiente. Esperamos que inversiones como estas no solo generen empleos, sino que incorporen mejores prácticas y desarrollo sostenible para beneficio de nuestras comunidades”, añadió.

Recordó, además, que la ‘huelga ilegal’ que paralizó operaciones en el pasado dejó a los trabajadores sin cobrar y detuvo exportaciones, una lección que “no debe repetirse”.

Para la Cciap, el regreso de la multinacional es una muestra de la confianza en querer apostar por Bocas del Toro, una tierra reconocida como de las mejores del mundo para la producción de banano.

“Este anuncio no es solo una buena noticia para el sector bananero: es una señal poderosa de que Panamá está recuperando la confianza internacional. Una multinacional no apuesta por un país si no cree en su estabilidad, en su capacidad de producción y en el compromiso de su gente”, destacó el gremio.