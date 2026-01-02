Diputado Jairo Salazar advierte que reapertura minera se impulsa sin consenso social

El diputado Jairo Bolota Salazar aseguró que el proceso para la reapertura de la mina se está dando sin consultar a las comunidades ni a los sectores sociales afectados, y calificó la actuación del Gobierno y de la empresa como autoritaria.

Durante su entrevista para la alianza informativa de La Estrella de Panamá y Radio Panamá, el parlamentario señaló que “ellos van a abrir la mina, de sus dos, sin consultar con la gente, sin hacer nada”, denunciando que se han eliminado sindicatos y espacios de participación, y que se ha desplazado a quienes se oponen al proyecto”.

Salazar señaló que se está jugando con la necesidad económica de las comunidades, utilizando patrocinio de actividades y ayudas como una estrategia para influir psicológicamente en la población.

“Ellos se lo han pasado regalando, jugando con la mentalidad de la gente, sabiendo de que nuestra gente está necesitada y cuando tú estás necesitado, tú coges cualquier cosa. Y ellos se lo han pasado psicológicamente jugando con nuestra gente”, sostuvo.

El diputado recordó que, aunque en el pasado algunos sectores respaldaron la actividad minera, la posición cambió tras el rechazo ciudadano. “El pueblo panameño dijo que no. Nosotros que habíamos apoyado la mina en otro momento, dijimos, si el pueblo está hablando, nosotros nos echamos para atrás y ya está, ya acabó”, afirmó, dejando claro que su postura actual es de oposición a la reapertura.

Finalmente, Salazar advirtió que, si se insiste en abrir la mina, debe hacerse bajo un escrutinio riguroso y respetando la voluntad popular, reiterando que no se debe “ultrajar a la gente” ni imponer decisiones que ya fueron rechazadas por la ciudadanía.