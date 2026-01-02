Diputado Jairo Salazar advierte que reapertura minera se impulsa sin consenso social

El diputado Jairo <i>Bolota</i> Salazar aseguró que el proceso para la reapertura de la mina se está dando sin consultar a las comunidades ni a los sectores sociales afectados, y calificó la actuación del Gobierno y de la empresa como autoritaria.Durante su entrevista para la alianza informativa de<b> La Estrella de Panamá</b> y <b>Radio Panamá</b>, el parlamentario señaló que <b>'ellos van a abrir la mina, de sus dos, sin consultar con la gente, sin hacer nada', denunciando que se han eliminado sindicatos y espacios de participación, y que se ha desplazado a quienes se oponen al proyecto</b>'.Salazar señaló que se está jugando con la necesidad económica de las comunidades, utilizando patrocinio de actividades y ayudas como una estrategia para influir psicológicamente en la población. <b>'Ellos se lo han pasado regalando, jugando con la mentalidad de la gente, sabiendo de que nuestra gente está necesitada y cuando tú estás necesitado, tú coges cualquier cosa. Y ellos se lo han pasado psicológicamente jugando con nuestra gente'</b>, sostuvo.El diputado recordó que, aunque en el pasado algunos sectores respaldaron la actividad minera, la posición cambió tras el rechazo ciudadano. <b>'El pueblo panameño dijo que no. Nosotros que habíamos apoyado la mina en otro momento, dijimos, si el pueblo está hablando, nosotros nos echamos para atrás y ya está, ya acabó'</b>, afirmó, dejando claro que su postura actual es de oposición a la reapertura.Finalmente, Salazar advirtió que, si se insiste en abrir la mina, debe hacerse bajo un escrutinio riguroso y respetando la voluntad popular, reiterando que no se debe <b>'ultrajar a la gente'</b> ni imponer decisiones que ya fueron rechazadas por la ciudadanía.