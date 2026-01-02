  1. Inicio
  2. >  Panamá
  3. >  Nacional
Nacional

María Cristina Chen Stanziola asume la presidencia de la CSJ y promete una justicia independiente, accesible y transparente

La magistrada ofreció sus primeras declaraciones en una comparecencia ante los medios de comunicación realizada en el Palacio Gil Ponce.
La magistrada ofreció sus primeras declaraciones en una comparecencia ante los medios de comunicación realizada en el Palacio Gil Ponce. Richard Bonilla | La Estrella de Panamá
Por
Manuel Vega Loo
  • 02/01/2026 21:24
Chen Stanziola subrayó que esa independencia debe ir acompañada de accesibilidad y transparencia.

La nueva magistrada presidenta de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), María Cristina Chen Stanziola, afirmó la noche de este viernes 2 de enero, tras ser electa, que Panamá demanda una justicia verdaderamente independiente.

Chen Stanziola subrayó que esa independencia debe ir acompañada de accesibilidad y transparencia. “Durante este periodo trabajaremos para reafirmar la independencia judicial como un principio irrenunciable”, expresó.

La magistrada ofreció sus primeras declaraciones en una comparecencia ante los medios de comunicación realizada en el Palacio Gil Ponce.

Chen Stanziola reemplaza en el cargo a la magistrada María Eugenia López Arias, cuya gestión fue objeto de críticas, especialmente por el aumento de los salarios de los magistrados de la Corte Suprema.

Más temprano, La Estrella de Panamá informó que, además de Chen Stanziola, aspiraban a la presidencia del máximo tribunal los magistrados Carlos Vásquez, Olmedo Arrocha y la propia López Arias, quien buscaba la reelección.

Luego de un pleno que se extendió por casi cuatro horas, los magistrados eligieron a Chen Stanziola con siete votos a favor.

En la misma sesión plenaria, el magistrado Olmedo Arrocha fue electo vicepresidente de la Corte Suprema y presidente de la Sala Primera de lo Civil, mientras que la magistrada Maribel Cornejo Batista fue designada presidenta de la Sala Segunda de lo Penal.

Los magistrados de la Corte Suprema son María Eugenia López Arias, Carlos Alberto Vásquez Reyes, Olmedo Arrocha Osorio, Maribel Cornejo Batista, Ariadne Maribel García Angulo, María Cristina Chen Stanziola, Miriam Yadira Cheng Rosas, Gisela Agurto Ayala y Carlos Ernesto Villalobos Jaén.

La nueva magistrada dijo que procurará que cada decisión que se tome sea con apego estricto a la Constitución y a la ley, “libre de presiones externas y absoluto respeto de los derechos fundamentales”.

Chan Stanziola aseguró que liderará la simplificación de los procesos y la modernización de los servicios, con el objetivo de disminuir la mora judicial.

Además, tiene entre sus prioridades la modernización integral de la justicia. “Ello implica el fortalecimiento de la transformación digital y el uso responsable de las nuevas tecnologías”, expresó.

VIDEOS
Lo Nuevo