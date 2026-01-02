María Cristina Chen Stanziola asume la presidencia de la CSJ y promete una justicia independiente, accesible y transparente

La nueva magistrada presidenta de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), María Cristina Chen Stanziola, afirmó la noche de este viernes 2 de enero, tras ser electa, que Panamá demanda una justicia verdaderamente independiente. Chen Stanziola subrayó que esa independencia debe ir acompañada de accesibilidad y transparencia. “Durante este periodo trabajaremos para reafirmar la independencia judicial como un principio irrenunciable”, expresó. La magistrada ofreció sus primeras declaraciones en una comparecencia ante los medios de comunicación realizada en el Palacio Gil Ponce.

Chen Stanziola reemplaza en el cargo a la magistrada María Eugenia López Arias, cuya gestión fue objeto de críticas, especialmente por el aumento de los salarios de los magistrados de la Corte Suprema. Más temprano, La Estrella de Panamá informó que, además de Chen Stanziola, aspiraban a la presidencia del máximo tribunal los magistrados Carlos Vásquez, Olmedo Arrocha y la propia López Arias, quien buscaba la reelección.

Luego de un pleno que se extendió por casi cuatro horas, los magistrados eligieron a Chen Stanziola con siete votos a favor.