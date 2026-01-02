Corte Suprema se declara en receso: hay cuatro candidatos a la presidencia

La Corte Suprema de Justicia (CSJ) declaró a las 5:49 de la tarde de este viernes 2 de enero de 2026, un receso para elegir a su nuevo presidente o presidenta.

Por ahora, las postulaciones más sonadas han sido las de los magistrados Olmedo Arrocha, María Eugenia López y María Cristina Chen Stanziola.

En medio del receso, fuentes revelaron a este medio que Carlos Vásquez, actual vicepresidente de la Corte, fue incluido dentro de los candidatos.

De acuerdo con el artículo No. 74 del Código Judicial, la Corte Suprema debe elegir a su presidente y vicepresidente cada dos años, específicamente en el mes de enero.

Esta rotación busca garantizar que el liderazgo del Órgano Judicial se renueve periódicamente, evitando la perpetuación en el cargo y permitiendo nuevas visiones administrativas.

Por ley, los nuevos magistrados (en este caso Gisela Agurto Ayala y Carlos Ernesto Villalobos Jaén) deben tomar posesión el 2 de enero.

Los magistrados de la Corte Suprema son María Eugenia López Arias, Carlos Alberto Vásquez Reyes, Olmedo Arrocha Osorio, Maribel Cornejo Batista, Ariadne Maribel García Angulo, María Cristina Chen Stanziola, Miriam Yadira Cheng Rosas, Gisela Agurto Ayala y Carlos Ernesto Villalobos Jaén.