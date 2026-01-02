Pasajeros y Turistas varados en el Aeropuerto de la Isla Colón, Bocas del Toro

La situación en Bocas del Toro es realmente preocupante. El Presidente de la Cámara de Comercio de la Isla Colón, Manuel Sanjur, denunció que Air Panamá ha incumplido con sus vuelos regulares desde la isla a la ciudad de Panamá, desde este jueves 1 de Enero en pleno inicio de año dejando a muchos turistas varados y perdiendo conexiones a otros países.

Esta situación no solo afecta a los pasajeros, sino que también daña la imagen de la provincia y del sector turístico en general. Sanjur hizo un llamado urgente a las autoridades de Aero Náutica Civil para que tomen medidas contra la empresa aérea y resuelvan el problema lo antes posible.

Es importante destacar que la falta de vuelos regulares puede tener un impacto significativo en la economía local, ya que el turismo es una de las principales fuentes de ingresos para la región. La Cámara de Turismo de Bocas del Toro ha estado trabajando para abordar este tema y buscar soluciones para garantizar la conectividad aérea de la isla.

Además, la isla viene recuperándose de la situación de la huelga contra la Ley 462, donde el sector turístico se vio impactado. La economía local había comenzado a mostrar signos de recuperación, pero esta situación con Air Panamá podría revertir los avances logrados

Es fundamental que las autoridades tomen medidas urgentes para resolver este problema y garantizar la conectividad aérea de la isla. La inversión en infraestructura aeroportuaria, como la ampliación del aeropuerto de Isla Colón, es crucial para el desarrollo del turismo en la región.