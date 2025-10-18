Xavier Serbiá: ‘El dinero no cambia a las personas, solo amplifica lo que ya son’

También sugiere considerar bienes reales —como terrenos o propiedades— y activos financieros como acciones o fondos. 'Lo importante es que el dinero crezca. Tenerlo guardado pierde valor con la inflación. El dinero es energía: si no se mueve, se estanca'.Y advierte: 'El dinero no es bueno ni malo. Es un instrumento. Como un ladrillo: puedes construir una casa o romperle la cabeza a alguien. Depende de ti cómo lo uses'. 'El dinero no cambia a las personas —agrega—, solo amplifica lo que ya son. Si eres generoso, serás más generoso. Si eres avaro, más avaro. Es un espejo que refleja tus valores'.