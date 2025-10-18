La Posición de Panamá Sobre el Derecho a Huelga: Un Desacierto ante el Derecho Internacional

En el marco de las audiencias ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) sobre la protección del derecho a huelga en el Convenio N.º 87 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), la República de Panamá ha presentado una postura que, si bien se ampara en la defensa de la soberanía nacional, revela profundas contradicciones y desaciertos al ser contrastada con el derecho internacional contemporáneo, especialmente con las obligaciones que emanan del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, del cual Panamá es parte.La tesis expresada por quienes representan en tal foro al Estado Panameño es categórica: 'el Convenio N.º 87 no regula, ni expresa ni implícitamente, el derecho de huelga, que es materia exclusiva del derecho interno de los Estados' (ver pág. 40, párr. 3 del acta literal CR 2025/19). Este argumento, basado en un positivismo estricto y en el principio del consentimiento soberano, se desmorona al ser sometido a un análisis jurídico integral. A continuación, se desglosan sus principales debilidades.