Chiquita reiniciará operaciones en Bocas del Toro, Mulino logra acuerdo en Brasil

En mayo pasado, la empresa informó sobre la suspensión sus operaciones y cesó la producción de banano, debido a una huelga de trabajadores iniciada el 28 de abril contra la Ley 462, que eliminó el régimen especial de jubilación y subsidios de la Ley 45 de 2017, que reconoce derechos y prestaciones especiales para los trabajadores de empresas bananeras y productores independientes de banano.Cifras oficiales de la empresa indican que, al 22 de mayo, con cuatro semanas de paralización laboral, las pérdidas suponían unos $75 millones, con la no exportación de más de 2,7 millones de cajas con banano al mercado europeo, entre otros destinos.Pese a que no es un cálculo oficial de la empresa realizando una operación matemática las pérdidas a la fecha van creciendo. Si al 22 de mayo, con cuatro semanas habían $75 millones en pérdidas, las mismas hoy podrían superar los $110 millones.