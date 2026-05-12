Ley de sustancia económica: gremios buscan excepciones para la marina mercante

La discusión sobre el proyecto de ley de sustancia económica No. 641 entra este martes 12 de mayo en su segundo día en la Comisión de Economía y Finanzas de la Asamblea Nacional.

Para este martes se anotaron para exponer sus perspectivas representantes de la Asociación Panameña de Derecho Marítimo (Apademar), el Colegio Nacional de Abogados (CNA), la Cámara de Sedes de Empresas Multinacionales (Casem) y de la academia.

“Hoy el sector privado tiene la oportunidad de traer sus propuestas de modificación al proyecto de ley y traer sus observaciones”, declaró el presidente de la comisión, Eduardo Gaitán.

“Un proyecto de ley que en fondo vemos que hay un consenso de la mayoría de grupos y de gremios donde todos alegan que el proyecto es necesario. El choque de opiniones está entonces en el articulado, en los detalles y ahí es donde entonces entramos nosotros para poder modificar y ajustar el proyecto de ley”, acotó.

Gaitán explicó que se tiene previsto escuchar exposiciones hasta alrededor del mediodía.

Detalló que hasta el jueves de esta semana se recibirán propuestas y que a partir de la próxima semana se espera el debate con exposiciones de diputados miembros de la comisión, así como todo aquel diputado fuera de la comisión que desee participar.