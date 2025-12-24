Seguros de vida y fianzas sostienen resultados de aseguradora en Panamá

La aseguradora Mapfre Panamá cerró el tercer trimestre de 2025 con primas netas emitidas por $188.7 millones, una caída interanual de 1.9 %, en un contexto de ajustes del mercado asegurador local. A pesar de este descenso, la compañía registró una utilidad neta de $8.4 millones, lo que representa un crecimiento de 61 % frente al mismo periodo de 2024, impulsado por una mejora en la rentabilidad y la eficiencia operativa.

De acuerdo con los resultados financieros, la aseguradora se mantiene como la tercera del mercado panameño, con una participación de 12.72 % al cierre de septiembre de 2025. El desempeño del trimestre estuvo marcado por una gestión técnica más estricta en sus líneas de negocio, priorizando segmentos con mayor margen.

Uno de los indicadores clave fue el ratio combinado neto de no vida, que se ubicó en 96.4 %, reflejando un control más eficiente de los costos y siniestros. En paralelo, el retorno sobre el patrimonio (ROE) alcanzó el 10.3 %, un nivel que evidencia capacidad de generación de valor en un entorno de moderación del crecimiento del sector.

Los ramos que mostraron mejor comportamiento fueron fianzas, seguros de vida —tanto individual como colectivo— y ramos generales, lo que sugiere una recuperación gradual de la demanda en seguros corporativos y una mayor penetración en el segmento masivo.

Durante 2024, Mapfre Panamá reportó primas totales por $260.5 millones y beneficios por $8 millones, cifras que sentaron una base de estabilidad para 2025, un año marcado por expectativas más conservadoras y mayor énfasis en la rentabilidad del negocio.

A nivel regional, los resultados de la operación panameña se alinean con el desempeño del Grupo Mapfre en Latinoamérica, donde la región aportó 340 millones de euros al beneficio neto, con mejoras en eficiencia técnica pese a la volatilidad cambiaria. Panamá forma parte del bloque de países que registraron avances en rentabilidad y disciplina operativa.

Actualmente, la aseguradora atiende a más de 243 mil clientes en Panamá, apoyada por una red de más de 800 corredores, nueve oficinas y una estructura que emplea a 369 colaboradores, además de una amplia red de proveedores, lo que mantiene su peso dentro del sistema asegurador nacional.