Ante fraudes en seguros privados, Acodeco insta a acudir al Ministerio Público

Según Apadea, varias compañías asociadas han reportado el surgimiento de páginas web y plataformas digitales no autorizadas que se promocionan como intermediarios para pagar primas de seguros de vida y automóvil con supuestos descuentos o beneficios adicionales. Estas plataformas también ofrecen gestionar nuevas pólizas sin estar registradas en el mercado formal.La gremial explicó que los estafadores emplean sitios falsos, llamadas tipo 'call center' y mensajes directos para suplantar la identidad de aseguradoras reales, con el objetivo de obtener pagos adelantados o datos personales sensibles.La Apadea recomendó a los asegurados verificar cualquier oferta directamente con su corredor de seguros o las oficinas oficiales de la compañía antes de compartir información, efectuar pagos o aceptar modificaciones contractuales. Recordó que las condiciones de cada póliza están establecidas por contrato y no requieren intermediarios no autorizados.La asociación añadió que actualmente existe una investigación abierta debido a que estas prácticas ya no solo afectan pólizas privadas, sino que también se extienden a pagos vinculados a servicios públicos, lo que amplía el alcance del riesgo para el consumidor.