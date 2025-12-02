Primas de seguros crecen $121 millones a octubre y Salud impulsa el repunte del mercado en 2025

El ranking de las aseguradoras muestra que ASSA mantiene su liderazgo en el mercado con $356.88 millones en primas, prácticamente, igual al año anterior. Le siguen Internacional de Seguros con $286.87 millones (2.4 % más) y Mapfre, que reportó uno de los mayores crecimientos del año con $148.6 millones (13 % más). Entre las compañías con mayores tasas de expansión resaltan Aliado Seguros (+14.8 %), Sura (+9.3 %) y la propia Mapfre. En el resto del top 15, General de Seguros, Acerta, Global Seguros, Banesco y Multibank Seguros mantienen evoluciones positivas o estables, aunque con variaciones más moderadas.Las cifras al 31 de octubre catalogan al 2025 como un año de consolidación para el mercado de seguros en Panamá. La expansión en primas, la desaceleración relativa del crecimiento de los siniestros y el aumento en asegurados y pólizas vigentes reflejan un sistema más robusto y con mayor profundidad. Aunque salud y vida continúan siendo ramos de alta presión, el crecimiento general y el comportamiento favorable de ramos patrimoniales como incendio proyectan un desempeño positivo para el cierre del año.