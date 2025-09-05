Idiap aclara nombre de funcionario

El Instituto de Innovación Agropecuaria de Panamá (Idiap) aclara que Elvis Enrique Rodríguez, quien es señalado como el “potencial testaferro” del exdiputado Héctor Brands, no laboró en la entidad ni ocupó la dirección de este centro de investigación agropecuaria.

El Idiap aclaró que quien ocupó el cargo de director del centro fue Elvis Rodríguez De Gracia, quien, aunque comparte el mismo nombre y apellido paterno, no es la misma persona. Sin embargo, en la documentación a la que tuvo acceso La Estrella de Panamá, el “potencial testaferro” de Brands sale como exdirector del centro.

“El señor mencionado, Elvis Enrique Rodríguez Ramos, no ocupó dicho cargo en nuestra institución. Quien efectivamente laboró como director fue el señor Elvis Adalberto Rodríguez De Gracia”, aclara una carta de la entidad enviada a este medio.

La Estrella de Panamá ha publicado una serie de reportajes sobre una trama de transferencias bancarias que las autoridades consideran “sospechosas”, en la que se involucra al exdiputado Brands y a Elvis Enrique Rodríguez como su “potencial testaferro”.

En la documentación a la que tuvo acceso este diario se observan una serie de sociedades que vinculan a Rodríguez con Brands, quien también fue director de Pandeportes durante el pasado gobierno.

El Idiap es una entidad gubernamental que tiene como función principal la de investigar para generar, adaptar, validar y difundir conocimientos y tecnologías agropecuarias, enmarcados dentro de las políticas, estratégicas y lineamientos del sector agropecuario.