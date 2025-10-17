Embajador Kevin Cabrera sobre las visas estadounidenses: ‘Son un privilegio, no un derecho’

El embajador de Estados Unidos en Panamá, Kevin Marino Cabrera, afirmó a La Estrella de Panamá que la emisión de visas de su país son “un privilegio, no un derecho”.

Cabrera ofreció estas declaraciones cuando se le consultó sobre la revelación del presidente José Raúl Mulino, quien habló sobre presiones de una funcionaria de la Embajada de Estados Unidos en Panamá a diputados, empresarios y ministros por tener lazos con China.

Mulino indicó que se amenazaba a los diputados, abogados y empresarios con retirarle sus visas estadounidenses por tener relaciones con la República Popular de China.

“Eso no es coherente con una buena relación que yo aspiró a mantener con Estados Unidos... ellos son libres de poner y quitar visa al que quieran, pero no amenazando si no haces esto te quito la visa”, dijo Mulino en su conferencia matinal de los jueves este 16 de octubre.

Por su lado, Cabrera señaló que Washington mantiene “los más altos estándares de seguridad nacional” en su proceso de otorgar visas.

Además, Cabrera recordó que las decisiones se toman conforme a las leyes estadounidenses, “sin distinción de cargo o profesión”.

“En septiembre, el Departamento de Estado [de Estados Unidos] anunció una nueva política de restricción de visas para ciudadanos centroamericanos”, explicó Cabrera.

Añadió que esas restricciones son para los funcionarios que en sus países “actúan intencionalmente en nombre del Partido Comunista Chino, socavando el estado de derecho en Centroamérica”.

Un punto que destacó Cabrera a La Estrella de Panamá es que Estados Unidos revoca y niega “visas de acuerdo con nuestras leyes y regulaciones, sin importar la profesión o posición del individuo en el gobierno”.

El mandatario indicó que él no sabe si quitan o no las visas, pero si enfatizó que el problema bilateral entre Estados Unidos y China “no atrae a Panamá”.