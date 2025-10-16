  1. Inicio
Mulino habla de presiones diplomáticas estadounidense a panameños que tienen lazos con China

“Cierto es y esa información la tengo de varios”, reiteró el presidente.
Manuel Vega Loo
  • 16/10/2025 09:33
El mandatario recalcó que Panamá tiene relación con China, la cual no fue un ‘invento’ de él y que todos en el país saben cómo ‘llegó, pero está allí’.

El presidente José Raúl Mulino reveló la mañana de este jueves 16 de octubre en su conferencia matutina que él tiene la información que una funcionaria de la Embajada de Estados Unidos en Panamá amenaza a panameños por tener una relación con la República Popular de China de quitarle la visa.

“Eso no es coherente con una buena relación que yo aspiró a mantener con Estados Unidos... ellos son libres de poner y quitar visa al que quieran, pero no amenazando si no haces esto te quito la visa”, dijo Mulino.

El mandatario indicó que él no sabe si quitan o no las visas, pero si enfatizó que el problema bilateral entre Estados Unidos y China “no atrae a Panamá”.

Mulino ofreció estos detalles al ser consultado que la Embajada de Estados Unidos en Panamá está presionando a abogados, ministros y diputados por tener una relación con China.

“Cierto es y esa información la tengo de varios”, reiteró el presidente.

El mandatario recalcó que Panamá tiene relación con China, la cual no fue un “invento” de él y que todos en el país saben cómo “llegó, pero está allí”.

También enfatizo que en múltiples oportunidades él solicitó que no arrastren a Panamá al conflicto bilateral de Estados Unidos con China.

