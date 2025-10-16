Mulino habla de presiones diplomáticas estadounidense a panameños que tienen lazos con China

<a rel="noopener noreferrer" href="https://www.laestrella.com.pa/tag/-/meta/jose-raul-mulino" target="_blank">El presidente José Raúl Mulino</a> reveló la mañana de este jueves 16 de octubre en su conferencia matutina que él tiene la información que una funcionaria de la Embajada de Estados Unidos en Panamá amenaza a panameños por tener una relación con la República Popular de China de quitarle la visa.<b>'Eso no es coherente con una buena relación que yo aspiró a mantener con Estados Unidos... ellos son libres de poner y quitar visa al que quieran, pero no amenazando si no haces esto te quito la visa', dijo Mulino. </b>El mandatario indicó que él no sabe si quitan o no las visas, pero si enfatizó que el problema bilateral entre Estados Unidos y China 'no atrae a Panamá'.Mulino ofreció estos detalles al ser consultado que la Embajada de Estados Unidos en Panamá está presionando a abogados, ministros y diputados por tener una relación con China.'Cierto es y esa información la tengo de varios', reiteró el presidente.El mandatario recalcó que Panamá tiene relación con China, la cual no fue un 'invento' de él y que todos en el país saben cómo 'llegó, pero está allí'.También enfatizo que en múltiples oportunidades él solicitó que no arrastren a Panamá al conflicto bilateral de Estados Unidos con China.