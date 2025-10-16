  1. Inicio
  2. >  Panamá
  3. >  Nacional
Nacional
PANAMÁ

¿Qué pasó con la Ciudad Universitaria?: Mulino revela por qué no cumplirá su promesa de campaña

De acuerdo al mandatario, la Ciudad Universitaria no será construida por falta de cooperación.
De acuerdo al mandatario, la Ciudad Universitaria no será construida por falta de cooperación. Presidencia
Por
Adriana Berna
  • 16/10/2025 13:16
Un nuevo proyecto habitacional para los estudiantes de la UTP será realizado con estos fondos.

La Ciudad Universitaria ya no será construida, a pesar de ser una de las promesas de campaña del actual presidente, José Raúl Mulino.

Según anunció el mandatario este jueves en su conferencia semanal, no hubo cooperación con el rector de la Universidad de Panamá (UP), Eduardo Flores, para llevar a cabo esta iniciativa.

“Esa ciudad va a ser difícil de hacer, no por falta de entusiasmo del Ejecutivo, sino por la falta de cooperación del rector de la Universidad de Panamá. No hubo manera y hasta ahí lo dejo”, explicó hoy a medios locales en el Palacio de las Garzas.

Durante su campaña, Mulino señaló la Ciudad Universitaria como “un gran paso para la educación”. Se suponía que la misma contaría con tecnología de punta, dormitorios para estudiantes que llegan a Panamá desde el interior del país, espacios verdes, culturales y deportivos.

¿Qué pasará con los fondos de la Ciudad Universitaria?

Sin embargo, reveló que estos fondos serán utilizados para otro proyecto relacionado a la Universidad Tecnológica de Panamá (UTP).

“Vamos a construir dormitorios accesibles para los estudiantes universitarios. Son dos iniciativas de alojamiento estudiantil que ampliarán la oferta de residencia a nivel nacional”, destacó.

Se planifica que estos dormitorios puedan albergar a unos 830 estudiantes en un edificio amplio en el campus central de la UTP, además de seis edificios regionales en el interior.

La obra en la provincia de Panamá tendrá siete pisos permitirá a alojar a estudiantes provenientes de todo el país en instalaciones seguras y modernas con espacios pensados para el estudio, el descanso y la vida comunitaria, de acuerdo al presidente.

“Estos recursos saldrán de los recursos que se iban a utilizar en lo que yo propuse durante campaña, la ciudad universitaria (...) ese dinero se va a invertir en la UTP para darle vivienda baratas, buenas y seguras a los estudiantes”, dijo.

Asimismo, aseguró que nuevas facultades contarán con espacios verdes y deportivos.

Lo Nuevo