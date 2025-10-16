¿Qué pasó con la Ciudad Universitaria?: Mulino revela por qué no cumplirá su promesa de campaña

La Ciudad Universitaria ya no será construida, a pesar de ser una de las promesas de campaña del actual presidente, José Raúl Mulino.

Según anunció el mandatario este jueves en su conferencia semanal, no hubo cooperación con el rector de la Universidad de Panamá (UP), Eduardo Flores, para llevar a cabo esta iniciativa.

“Esa ciudad va a ser difícil de hacer, no por falta de entusiasmo del Ejecutivo, sino por la falta de cooperación del rector de la Universidad de Panamá. No hubo manera y hasta ahí lo dejo”, explicó hoy a medios locales en el Palacio de las Garzas.

Durante su campaña, Mulino señaló la Ciudad Universitaria como “un gran paso para la educación”. Se suponía que la misma contaría con tecnología de punta, dormitorios para estudiantes que llegan a Panamá desde el interior del país, espacios verdes, culturales y deportivos.