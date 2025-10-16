Panamá se alista para recibir a líderes del continente en la Asamblea de la OEA 2026

Panamá se alista para convertirse en el epicentro de la política continental el próximo año, cuando será sede de la <b>Asamblea General de la<a href="/tag/-/meta/oea-organizacion-de-estados-americanos"> Organización de los Estados Americanos (OEA)</a></b> y, en paralelo, de una <b>cumbre de presidentes latinoamericanos</b> con motivo de la conmemoración de los <b>200 años del Congreso Anfictiónico de Panamá</b>, celebrado por Simón Bolívar en 1826.Durante un encuentro con medios de comunicación, autoridades panameñas reiteraron que el país trabaja intensamente para garantizar el éxito de ambos eventos, que reunirán a jefes de Estado, cancilleres, delegaciones internacionales y organismos multilaterales en la capital panameña.El canciller, <b><a href="/tag/-/meta/javier-martinez-acha">Javier Martínez-Acha</a></b>, subrayó que Panamá mantiene una política de <b>diálogo, respeto y cooperación multilateral</b>, reafirmando su rol histórico como país puente y espacio neutral para la diplomacia hemisférica.<i>'Panamá y el presidente buscan siempre el diálogo y el encuentro'</i>, señaló, al tiempo que recalcó que su labor se centra en la organización de los eventos que marcarán la agenda internacional de 2026.La <b>cumbre presidencial</b> será parte de las actividades de celebración por los <b>200 años del Congreso Anfictiónico de Panamá</b>. El evento histórico será conmemorado con una serie de encuentros diplomáticos, académicos y culturales que buscan <b>revivir el espíritu de unidad continental</b>.El funcionario adelantó que, además de la Asamblea General de la OEA y la cumbre de jefes de Estado, <b>se desarrollarán entre siete y ocho eventos preparatorios</b> relacionados con temas jurídicos, culturales y de juventud, organizados por la Cancillería panameña.<i>'Vamos a tener siete u ocho grandes eventos en preparación, sobre temas jurídicos, culturales, de juventud, entre otros, que serán anunciados próximamente'</i>, indicó.Las autoridades resaltaron que el objetivo de Panamá es <b>fortalecer su posición como sede natural del diálogo político hemisférico</b>, promoviendo los principios democráticos y la cooperación regional.<i>'La idea es tener armonía en el continente lo antes posible. Panamá tiene la visión de promover los principios democráticos en toda Latinoamérica'</i>, agregó el vocero.Con estos eventos, Panamá se perfila como <b>centro de atención diplomática del continente en 2026</b>, año en que el país también busca proyectar su liderazgo en temas de gobernanza, desarrollo sostenible y derechos humanos.<i>'Panamá va a ser el centro de la política internacional del continente el próximo año'</i>, concluyó el funcionario.