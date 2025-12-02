Clima en Panamá: Pronóstico para este martes 2 de diciembre

El meteorólogo del Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (IMHPA), Abdiel Vásquez, informó que este martes 2 de diciembre el país experimentará condiciones atmosféricas variables, con incursiones marítimas en la mañana, tormentas en horas de la tarde y lluvias intermitentes durante la noche.

Según el pronóstico oficial, en las primeras horas del día se prevén desplazamientos de humedad desde las zonas marítimas hacia sectores costeros, especialmente en Colón, Guna Yala, Sambú, Darién, Panamá Este, golfo de Panamá, sur de Azuero, sur de Veraguas y el golfo de Chiriquí, mientras el resto del país permanecerá parcialmente nublado. Esta configuración favorecerá el calentamiento diurno.

Para la tarde, el IMHPA anticipa episodios de lluvias y aguaceros con tormentas de mayor intensidad en la región de Azuero, Veraguas y el oriente del país. En las demás áreas del territorio, las precipitaciones serán más aisladas, aunque acompañadas de descargas eléctricas.

En horas de la noche, las condiciones se mantendrán inestables, con lluvias intermitentes en la franja costera de Panamá, Panamá Oeste, sectores del golfo de Panamá, Guna Yala y Sambú, mientras que el resto del país registrará cielos mayormente cubiertos y actividad pluvial dispersa.

Las temperaturas máximas oscilarán entre 28°C y 29°C en el Oriente, y se mantendrán por debajo de los 31°C en el resto del país. Los índices de radiación ultravioleta estarán entre moderados y muy altos, por lo que se recomienda protección durante las horas de mayor exposición al sol.

En cuanto a las condiciones marítimas, el IMHPA estima un panorama favorable tanto en el Caribe como en el Pacífico, aunque reitera la necesidad de extremar precaución durante episodios de tormentas.

Vásquez recordó que estos sistemas de humedad y calentamiento diurno continuarán influyendo en la variabilidad del tiempo regional en los próximos días.