Clima en Panamá: Pronóstico para este martes 2 de diciembre

El meteorólogo del <b><a href="/tag/-/meta/imhpa-instituto-de-meteorologia-e-hidrologia-de-panama">Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (IMHPA)</a></b>, <b>Abdiel Vásquez</b>, informó que este martes 2 de diciembre el país experimentará condiciones atmosféricas variables, con incursiones marítimas en la mañana, tormentas en horas de la tarde y lluvias intermitentes durante la noche.Según el pronóstico oficial, en las primeras horas del día se prevén desplazamientos de humedad desde las zonas marítimas hacia sectores costeros, especialmente en <b>Colón, Guna Yala, Sambú, Darién, Panamá Este, golfo de Panamá, sur de Azuero, sur de Veraguas y el golfo de Chiriquí</b>, mientras el resto del país permanecerá parcialmente nublado. Esta configuración favorecerá el calentamiento diurno.Para la tarde, el IMHPA anticipa <b>episodios de lluvias y aguaceros con tormentas de mayor intensidad</b> en la región de <b>Azuero, Veraguas y el oriente del país</b>. En las demás áreas del territorio, las precipitaciones serán más aisladas, aunque acompañadas de descargas eléctricas.En horas de la noche, las condiciones se mantendrán inestables, con <b>lluvias intermitentes</b> en la franja costera de <b>Panamá, Panamá Oeste, sectores del golfo de Panamá, Guna Yala y Sambú</b>, mientras que el resto del país registrará cielos mayormente cubiertos y actividad pluvial dispersa.Las temperaturas máximas oscilarán entre <b>28°C y 29°C en el Oriente</b>, y se mantendrán <b>por debajo de los 31°C en el resto del país</b>. Los índices de radiación ultravioleta estarán entre <b>moderados y muy altos</b>, por lo que se recomienda protección durante las horas de mayor exposición al sol.En cuanto a las condiciones marítimas, el IMHPA estima un panorama <b>favorable tanto en el Caribe como en el Pacífico</b>, aunque reitera la necesidad de extremar precaución durante episodios de tormentas.Vásquez recordó que estos sistemas de humedad y calentamiento diurno continuarán influyendo en la variabilidad del tiempo regional en los próximos días.