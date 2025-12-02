La OCDE revisa al alza sus previsiones de crecimiento para 2025 en EEUU, China y la zona euro

Los principales actores económicos mundiales<b> Estados Unidos, China y la zona euro </b>registrarán un mayor crecimiento en <b>2025</b>, pese al impacto de los aranceles y las incertidumbres políticas, indican las previsiones actualizadas de la <b>OCDE </b>publicadas este martes.No obstante, la <b>Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE)</b> advierte de futuras <b>'debilidades'</b> vinculadas a eventuales nuevos aranceles o a una generalización de restricciones a la exportación de productos críticos, como tierras raras.'La<b> economía mundial</b> ha sido resiliente este año, a pesar de los temores de una desaceleración más pronunciada debido al aumento de los obstáculos al comercio y la fuerte incertidumbre relacionada con la acción pública', señala el informe.Tras un <b>crecimiento del 3,3% en 2024,</b> el Producto Interno Bruto (PIB) mundial se desaceleraría ligeramente al <b>3,2% en 2025 y al 2,9%</b> en <b>2026</b>, sin cambios respecto a sus previsiones de septiembre. <b>En 2027, repuntaría al 3,1%.</b>Entre los factores de resistencia, la <b>OCDE </b>cita la anticipación del aumento de los aranceles, las inversiones relacionadas con la <b>IA</b>, la reducción de las tasas de interés por parte de los bancos centrales y las políticas fiscales de apoyo a la demanda.La voluntad de <b>Donald Trump</b> de aumentar los aranceles sobre los productos que ingresan a <b>Estados Unidos</b> provocó una oleada de importaciones a principios de año. Este flujo se redujo desde entonces, acompañado de una desaceleración económica en la segunda mitad del año.Desde el anuncio, <b>Washington </b>firmó acuerdos comerciales con la <b>Unión Europea, Japón, Suiza y el Reino Unido, </b>entre otros. La <b>OCDE </b>estimó así la tasa efectiva de los aranceles sobre las importaciones estadounidenses en un 14% a finales de noviembre, frente al 15,4% en junio.<b>Estados Unidos</b> registra una mejora de 0,2 puntos en su previsión de crecimiento para <b>2025 y 2026, al 2% y al 1,7%</b> respectivamente, pese al deterioro en el mercado laboral, la persistente inflación y la 'debilidad temporal' del bloqueo presupuestario.La primera economía mundial resiste mejor al impacto de los aranceles y del retroceso de la inmigración neta, compensados por <b>'inversiones muy importantes en software y equipos de procesamiento de información, y el buen desempeño de los mercados de acciones'.</b>La zona euro también mejora su previsión al 1,3% en 2025 (+0,1 puntos respecto a septiembre) y al 1% en 2026 (+0,2), aunque con situaciones dispares. Su primera economía, Alemania, registraría un leve crecimiento del 0,3% (sin cambios) en 2025 y un 1% en 2026 (-0,1).Penalizada por la inestabilidad política y presupuestaria, Francia vería su crecimiento alcanzar el 0,8% (+0,2) este año, impulsado por las exportaciones aeronáuticas y las inversiones de las empresas, y luego el 1% (+0,1) en 2026.España tendría la mayor expansión de las principales economías del euro con un 2,9% este año (+0,3) y un 2,2% (+0,2) en 2026.La organización con sede en París señala que en muchas economías de mercado emergentes, 'el crecimiento del PIB también ha resistido sorprendentemente bien', como en China, cuya previsión sube al 5% (+0,1 puntos) en 2025 y se mantiene estable para 2026, en el 4,4%.La primera economía latinoamericana, Brasil, crecería a un ritmo del 2,4% (+0,1 puntos) en 2025, antes de ralentizarse al 1,7% en 2026 por el impacto del alza de las tasas de interés en la inversión, según el informe.La OCDE revisa 0,1 puntos a la baja las proyecciones para México, al 0,7% este año y al 1,2% en 2026, y mucho más las de Argentina, aunque esta última crecerá a un mayor nivel: 4,2% (-0,3 puntos) en 2025 y un 3% (1,3 puntos) al año siguiente.En Argentina, 'las presiones sobre el tipo de cambio han puesto de manifiesto las vulnerabilidades macroeconómicas restantes y la incertidumbre política', apunta el informe, que destaca el entorno más favorable a los negocios y la caída de la inflación.